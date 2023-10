Gli amari italiani conquistano il cuore della Germania alla fiera di Berlino

Il Gruppo Caffo 1915 sta facendo breccia nel mercato tedesco grazie al notevole successo ottenuto alla Fiera Internazionale del Bar e delle Bevande BCB, conosciuta come Bar Convent Berlin. In questa edizione, il Gruppo Caffo 1915 ha messo in mostra il suo marchio di punta, il Vecchio Amaro del Capo, insieme ad altre etichette premium, ottenendo una calorosa accoglienza.



Gruppo Caffo 1915

L’azienda, leader nel settore degli amari in Italia, sta ora proiettando con decisione il suo sguardo all’estero, con l’obiettivo di diventare altrettanto amata in Germania come lo è già in Italia. La partecipazione alla BCB – Bar Convent Berlin, una delle fiere più importanti del settore delle bevande, è parte integrante della strategia di espansione internazionale del Gruppo.

Nuccio Caffo, amministratore delegato del Gruppo Caffo 1915, ha dichiarato che l’evento rappresenta un’opportunità unica per consolidare la presenza internazionale, incontrare i principali attori del settore e presentare i prodotti italiani che incarnano l’autenticità del “made in Italy”, un aspetto molto apprezzato dai tedeschi e da un pubblico internazionale.





Bar Convent Berlin

Non è la prima volta che il Gruppo Caffo partecipa a questa fiera a Berlino, ma nell’edizione del 2023, ha scelto di mettere in risalto la versatilità del Vecchio Amaro del Capo. Questo liquore si è rivelato ideale non solo come digestivo, ma anche come ingrediente chiave per cocktail creativi. Bartender di fama internazionale, tra cui Michele Fiordoliva, Raimondo Palomba e Adam Rains, hanno dimostrato le potenzialità del Vecchio Amaro del Capo, ispirando altri professionisti del settore a sperimentare con i prodotti Caffo come Red Hot Edition, Blood Bitter, Petrus Boonekamp e Emporia Gin.

Il Gruppo Caffo 1915 ha rafforzato la sua presenza sul mercato tedesco grazie all’ottimo lavoro svolto dalla filiale tedesca, attrarre l’attenzione di acquirenti provenienti da tutto il mondo, compresi Stati Uniti ed Europa dell’est.

Domenico Tripaldi, amministratore della filiale tedesca Caffo Deutschland, ha sottolineato gli sforzi nel costruire una solida rete di distribuzione per diventare i leader nel settore degli spiriti italiani in Germania.

Il Gruppo Caffo 1915 prosegue la sua espansione internazionale e ha aperto una filiale in Spagna, dimostrando un impegno costante nel conquistare nuovi mercati. Questo successo è il risultato di una lunga storia di produzione di bevande alcoliche di alta qualità, tra cui il celebre Vecchio Amaro del Capo, che continua ad essere uno dei preferiti dagli italiani.

È stato riconosciuto in varie competizioni e premi internazionali, che attestano l’eccellenza delle sue bevande, tra cui grappe, liquori, e infusi. Con una vasta gamma di prodotti, Caffo ha consolidato la sua reputazione come uno dei produttori più prestigiosi nel mondo delle bevande alcoliche.