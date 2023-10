Ville, castelli, dimore. Le migliori location per un matrimonio da favola

Hai deciso di dire sì? Finalmente hai raggiunto quel momento tanto atteso? La tua storia d’amore può coronarsi in modo unico ed indimenticabile. Puoi scegliere tra una varietà di luoghi da sogno per rendere speciali le tue nozze.



Lasciati trasportare dalla storia e dallo stile

Fatti avvolgere dalla storia, autenticità, charme ed esclusività, e da quello che oggi le riviste specializzate designano come il nuovo lusso: la semplicità e l’eleganza dei luoghi senza tempo. Queste dimore antiche si fondono perfettamente con la bellezza dei loro territori circostanti e offrono uno sfondo mozzafiato per il fatidico “sì.” Sia che desideri una villa settecentesca con soffitti affrescati o un giardino storico d’epoca, sia che tu preferisca la cornice unica delle Dolomiti o dei Colli Euganei, troverai il luogo perfetto per il vostro giorno speciale.



Una vasta scelta di location da sogno

Ci sono ben 31 luoghi straordinari che si estendono dal Delta del Po alle Dolomiti, dal Lago di Garda fino alla Riviera del Brenta, passando per i Colli Berici ed Euganei, fino alle Colline del Prosecco. Queste sono alcune delle location più ambite dalle wedding planner di tutto il mondo, spesso utilizzate come scenari per film, serie TV e campagne pubblicitarie di famosi brand.

Ecco alcune delle location da sogno, appartenenti a Ville Castelli Dimore:

Villa di Modolo: un luogo magico situato nelle Dolomiti, perfetto per un ricevimento indimenticabile.

Castello del Catajo: un’incantevole dimora ai piedi dei colli Euganei, con saloni affrescati e un giardino delle delizie.

Castello di San Pelagio: una location unica e originale a Padova, dimora di Gabriele D’Annunzio, con una storia avvincente.

Parco Frassanelle: una tenuta storica circondata dai Colli Euganei, ideale per un matrimonio “opera d’arte.”

Villa Roberti: una location romantica con un giardino delle rose che riempie l’aria di poesia.

Tenuta Ca’ Zen: un luogo suggestivo nel Delta del Po, perfetto per eventi fiabeschi.

Castelbrando: un’imponente castello medievale nelle colline del Prosecco, ideale per matrimoni sontuosi.

Castello di San Salvatore: una gemma dei castelli tardomedievali italiani, immersa nel verde delle colline trevigiane.

Villa Rechsteiner: una location country chic circondata dai vigneti, perfetta per rendere indimenticabile il vostro matrimonio.

Villa Premoli: una villa veneta con vista sulle colline asolane e sulle Colline del Prosecco, ideale per un matrimonio romantico.

Villa Foscarini Rossi: un luogo sfarzoso a Venezia, ideale per trasformare il vostro “grande giorno” in un evento indimenticabile.

Villa Cariola: un luogo con sale settecentesche, parchi e terrazze panoramiche sulla Valpolicella, perfetto per matrimoni da favola.

Villa Valmarana ai Nani: una villa settecentesca a Vicenza, con affreschi del Tiepolo, ideale per una cerimonia immersa nell’arte.

Villa di Montruglio: una location con vista sui Colli Berici, circondata da un parco secolare e da una natura rigogliosa.

Castello di Thiene: una dimora quattrocentesca che offre fasto e raffinatezza per un matrimonio da principi e principesse.

Villa di Montruglio – Camerini della Contessa Fanny Camerini: una dimora aristocratica con fascino e storia.

Altre proposte a Vicenza: possibilità di matrimoni in location uniche e storiche.

Preparati a vivere un giorno indimenticabile. A fare da cornice avrai rigogliose vigne e vivai, giardini spettacolari, roseti, boschi e prati in fiore, terrazze …Non c’è dubbio che ogni dettaglio sarà curato con la massima attenzione per rendere la tua promessa nuziale semplicemente indimenticabile!