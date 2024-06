Paraguay, un Paese tutto da scoprire

Presentata il 3 giugno presso il Palazzo del Vicariato Vecchio “Maffei Marescotti” di Roma, ”A Sua Immagine – Il Paraguay e le riduzioni Gesuitiche”

di Carlo Franchini

ROMA – Si tratta di un programma di nove puntate di approfondimento religioso di Rai Cultura, in collaborazione con l’Opera Romana Pellegrinaggi. “Le ragioni della Speranza“ in Paraguay è il titolo del programma che andrà in onda su Rai1 alle 16.30 a partire da sabato 8 giugno 2024.

Il Paraguay sarà una nuova meta dell’Opera Romana Pellegrinaggi che organizzerà il primo viaggio con un programma (disponibile sul sito istituzionale) particolarmente accattivante dal 26 settembre al 5 ottobre 2024.

Guarda il video su YouTube.

All’incontro di ieri, lunedì 3 giugno, sono intervenuti Don Marco Pozza, Cappellano del carcere “Due Palazzi “di Padova e Don Giovanni Biallo, assistente spirituale dell’Opera Romana Pellegrinaggi, raccontando con entusiasmo la loro recente esperienza di viaggio con la Rai in quella terra e presentando un Paese di grande interesse sotto il profilo culturale, religioso e naturalistico, coinvolgendo tutto il pubblico presente.

L’accoglienza molto calorosa, la grande spiritualità percepita visitando le Riduzioni gesuitiche, la straordinaria capacità delle genti di vivere il presente con ritmi lenti che consentono di assaporarlo ancor più intensamente, la bellezza naturalistica, sono gli aspetti particolarmente significativi che sono emersi dai loro racconti. “Le cose che mi hanno maggiormente colpito”, ha raccontato Don Giovanni Biallo, “sono state le qualità straordinarie di un paese piccolo ma con una integrità profonda che ha saputo mantenere la tradizione con straordinaria semplicità di cuore… la grande religiosità e attenzione della gente per la figura del sacerdote chiedendone sempre la benedizione, la prorompente bellezza del paesaggio”.

Le puntate su Rai1 consentiranno di conoscere più da vicino questo bellissimo paese, auspicando di poterlo visitare e viverlo!

Presentato dalla conduttrice Rai Lorena Bianchetti, all’evento hanno partecipato Don Remo Chiavarini Responsabile Opera Romana Pellegrinaggi, Lorenzo Ottolenghi Responsabile Rai, Vincenzo Corrado Direttore Ucs della Conferenza Episcopale Italiana, SE Maria Leticia Casati Caballero, Ambasciatrice del Paraguay presso la Santa Sede, Padre Claudio Paul S.J. della Curia Generalizia Compagnia di Gesù Assistente Regionale ALM.