Warner Bros. Discovery a Jesolo

La Warner Bros. Discovery dà il via alla seconda edizione del tour estivo itinerante per celebrare le storie e i personaggi più iconici di Warner Bros. Discovery e per divertirsi con i titoli televisivi di maggior successo del Nove e dei canali kids del gruppo

Jesolo – Loonely Tunes, Batman, i Teen Titans Go! poi i protagonisti di Adventure Time, Apple&Onion ma anche Gumball con Darwin, Tom & Jerry e i Baby Orsi. Piazza Mazzini si prepara ad accogliere le stelle di Warner Bros. Discovery che faranno tappa a Jesolo il 22 e 23 giugno con un tour colorato, divertente e coinvolgente.

L’iniziativa, creata da Warner Bros. Discovery, si inserisce nelle celebrazioni per i 100 anni degli Studios e porterà in piazza Mazzini un palco con musica e show ma poi anche giochi e tornei dedicati ai più piccoli, insieme alle anticipazioni del prossimi film.

Il WARNER BROS. TOUR ITALIA

Il tour proporrà a bambini, adulti e famiglie tantissime attività divertenti e ingaggianti rivolte ad appassionati di cinema e di serie tv, e fan dei personaggi più iconici della storia del cinema e dell’intrattenimento.

Le attività includeranno allestimenti di aree a tema: oltre a un palco centrale animato giorno e sera. I più piccoli potranno divertirsi nell’area sport dedicata ai Looney Tunes, dove avranno l’occasione di sperimentare un vero e proprio circuito di allenamenti tematizzati.

Ci saranno quiz a premi, prove di arrampicata e discesa in corda doppia sul climbing wall tematizzato per l’85° anniversario di Batman, e tante altre attività aperte a adulti e bambini. Anche il dj set serale e la possibilità di portare a casa i propri ricordi fotografici nelle photo opportunity con personaggi e ambientazioni iconiche, tra cui quelle dedicate al 30° anniversario di FRIENDS, e il 25° anniversario di Matrix.

In ogni tappa i partecipanti avranno anche la possibilità di portare a casa degli imperdibili gadget di Gruppo La Piadineria, di Grani&Partners e di Coolthings.

Il Tour sarà anche l’occasione per anticipare i film distribuiti da Warner Bros. Pictures in sala a partire da quest’estate: il primo sarà “Twisters”, in uscita il 17 luglio, l’epico disaster movie con protagonisti Daisy Edgar-Jones e Glen Powell, che porta sul grande schermo una delle più pericolose e distruttive forze della natura: i tornado.

A seguire sarà la volta di “Beetlejuice Beetlejuice”, dal 5 settembre al cinema, con Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega, e Monica Bellucci, attesissimo sequel del pluripremiato Beetlejuice – Spiritello porcello, dal visionario filmmaker Tim Burton. Entrambi i titoli saranno presenti al tour con degli stand dedicati dove poter realizzare dei fantastici contenuti ispirati ai due film.

E per passare delle serate all’insegna della musica e della comicità il NOVE, canale televisivo del gruppo, porterà sul palco il sabato e la domenica, i titoli di maggior successo della passata stagione. Da “Don’t Forget The Lyrics”, il game show internazionale dove in ogni puntata i concorrenti si sfidano cantando le più belle canzoni della musica italiana, a “Only Fun” lo show comico che ha visto alternarsi in tv i monologhi e gli sketches della miglior scena comica italiana.

Anche Cartoon Network e Boomerang (canali 607 e 609 di Sky) si uniranno al tour con un’area dedicata alle famiglie e ai più piccoli in cui verranno offerte attività per ogni età. Un circuito automobilistico Batwheels con macchinine elettriche a zero emissioni, personalizzate e ispirate ai personaggi della popolare serie DC trasmessa su Boomerang.

Per gli appassionati di calcio, la Cartoon Network Toon Cup Experience offrirà ai ragazzi la possibilità di diventare protagonisti e giocare, insieme ai personaggi più amati del canale, da Teen Titans Go! ad Adventure Time e Apple&Onion.

Tutte le tappe d’Italia

Per un pieno di musica, intrattenimento e cinema, l’appuntamento è in sei tappe tra le principali località di villeggiatura italiane: