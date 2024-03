Con il quarto posto conquistato nella terzultima tappa, la biathleta Lisa Vittozzi vince la Coppa del Mondo di specialità per la terza volta in carriera.

OSLO – Un quarto posto che vale la terza Coppa del Mondo in carriera, la seconda consecutiva. La biathleta Lisa Vittozzi torna sulle piste e conquista la coppa individuale di specialità con 10 punti di vantaggio su Ingrid Tandrevold. Sono 165 punti per Lisa, contro i 155 di Tandrevold e i 150 di Voigt. Nella generale, invece, avanza Tandrevold che sale a 809 punti, contro i 725 di Braisaz e i 721 di Vittozzi.

Alla Holmenkollen Ski Arena di Oslo (Norvegia), sede della terzultima tappa del massimo circuito, non è stata una gara semplice. La campionessa sappadina è partita molto bene per poi commettere due errori nei poligoni centrali.

Alla fine ha comunque chiuso al quarto posto con 51″2 di svantaggio sulla vincitrice, Tandrevold, seguita da Elvira Oeberg (2 errori e 28″8 di ritardo) e Ida Lien (1 errore e 32 secondi di svantaggio).

Un posto che però è più che sufficiente: Vittozzi vince la Coppa del Mondo, uno degli obiettivi dell’azzurra in questo finale di stagione, dopo la messe di medaglie conquistate ai Mondiali.

Vittozzi parte bene, con un passo solo leggermente più lento rispetto alle migliori e al primo poligono non sbaglia, uscendo in linea con una posizione da podio.

Al secondo poligono Vittozzi cerca di scatenare l’attacco con una serie molto veloce, ma commette un errore ed esce con 1’17″4 dalla Braisaz, che guida senza errori. L’errore più pesante per Lisa è quello al terzo poligono, che la fa arretrare in classifica, ma la sappadina non molla e non sbaglia più e, complici gli errori delle avversarie e la sua velocità sugli sci, si ritrova nelle quote alte della classifica.

Buona gara per Hannah Auchentaller, che chiude al 20/o posto con 2 errori e 2’41″4 di ritardo, 26/a Samuela Comola, anche lei con 2 errori e 3’08″4 di gap. Sono più attardate Michela Carrara, Rebecca Passler e Beatrice Trabucchi.

Queste le parole a caldo dell’atleta:

“È sempre una soddisfazione vincere una Coppa del Mondo di specialità. Ho centrato un altro grande obiettivo di questa stagione e sono molto contenta. Nella gara odierna ho commesso qualche errore di troppo nello sparo ma ho limitato bene i danni sugli sci”.

Photo Credits: fisi.org