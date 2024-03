Benito Madonia: standing ovation a The Voice Senior

Ieri sera, alla trasmissione televisiva “The Voice Senior”, la performance canora del musicista Benito Madonia ha ottenuto un successo travolgente

Mogliano – Il ‘suo’ pubblico moglianese era incollato alla televisione, ieri sera, per ascoltare “Alleria” la canzone del grande Pino Daniele interpretata da lui, Benito Madonia, il concittadino siciliano. E questa mattina, sui social il protagonista è lui. Numerosissimi i complimenti e i ringraziamenti che si leggono per quell’interpretazione perfetta e commovente.

Benito Madonia

Come lui stesso ha detto in trasmissione, è nato a Palermo e ha 70 anni suonati! Ama definirsi “semplicemente italiano” avendo vissuto in varie città d’Italia, Attualmente, da più di vent’anni, abita a Mogliano Veneto (TV).

È produttore, musicista, cantante, compositore. Pittore e scrittore. Questo in campo artistico. Nel 2003 ha ottenuto il diploma di counselor professionale in “Ipnosi Costruttivista”.

Nel dicembre 2012 gli è stato conferito, al Campidoglio a Roma, il “Premio Internazionale Cartagine” per la sua carriera artistico musicale. A luglio del 2020 ha esposto una sua personale di pittura al museo Broletto di Mogliano Veneto (TV). Il libro “Dio è esistito, come i dinosauri, poi si è estinto” rappresenta inoltre il suo esordio come scrittore. https://ilnuovoterraglio.it/benito-madonia-canta-pino-daniele/

Standing ovation a The Voice Senior

Quello di ieri sera primo marzo, era il terzo appuntamento con la trasmissione “The Voice Senior“, il talent show che premia le più belle voci over 60. Il programma è alla quarta stagione. La conduzione è di Antonella Clerici affiancata dalla giuria di coach composta da Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa.

Dopo l’esibizione di Benito Madonia, c’è stata una vera e propria ovazione. Il pubblico in piedi, ha applaudito a lungo. Tutti e quattro i coach hanno dato l’OK e Madonia ha scelto il cantante Gigi D’Alessio.

“In questo periodo sono innamorato dell’armonia napoletana. Sono in sintonia con la canzone partenopea, amo la cultura partenopea” ha detto Madonia. https://www.tvblog.it/post/the-voice-senior-2024-anticipazioni-diretta-terza-puntata-1-marzo-cosa-e-successo