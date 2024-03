CMB attiva un servizio bancario innovativo

Bancomat evoluto e consulenza specializzata, su appuntamento, presso i locali del Comune di Morgano

MORGANO – Grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e CentroMarca Banca Credito Cooperativo di TV e VE, sarà presto disponibile un nuovo servizio per la comunità locale studiato ad hoc per offrire un accesso facilitato a tutti i principali servizi bancari.

La firma di una convenzione speciale avvenuta il 1° marzo tra l’Amministrazione Comunale di Morgano e CMB segna un passo significativo nell’assistenza alla comunità. Questa iniziativa, destinata ai 4.476 abitanti di Morgano, promette di rivoluzionare l’accesso ai servizi finanziari essenziali.

Il fulcro di questo progetto è l’attivazione di un Bancomat all’avanguardia, situato presso il Centro Civico di Badoere. Questo non sarà solo un semplice sportello automatico, ma un vero e proprio centro di consulenza. Qui, esperti di CMB, supportati dalla tecnologia più avanzata, offriranno assistenza alle famiglie e alle imprese locali. Nei locali di via Sile, 3, gli utenti potranno svolgere una vasta gamma di operazioni bancarie, tra cui prelievi, pagamenti, versamenti, ricariche e consultazione del saldo, tutto in modo autonomo.

Questa iniziativa si inserisce perfettamente nell’era della digitalizzazione, consentendo ai residenti di prenotare appuntamenti con consulenti specializzati sia in loco che tramite canali digitali. Gli spazi, messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale di Morgano per almeno tre anni, sono situati nel Centro Civico, a breve distanza dalla storica rotonda di Badoere. CentroMarca Banca si occuperà della ristrutturazione degli ambienti, garantendo un ambiente accogliente e sostenibile, in linea con gli interventi del Credito Cooperativo.

Ma non finisce qui: la convenzione prevede anche la disponibilità di consulenti finanziari, creditizi e assicurativi direttamente presso gli uffici del Comune, su appuntamento. Questo approccio olistico mira a soddisfare appieno le esigenze individuali dei residenti di Morgano.

Il Sindaco di Morgano, Daniele Rostirolla, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa in un momento in cui molti sportelli bancari chiudono. La collaborazione con CentroMarca Banca rappresenta un passo avanti nel garantire servizi finanziari accessibili a tutti, mantenendo vivi i principi di lungimiranza, sostenibilità ed efficienza.

Il Presidente di CentroMarca Banca, Tiziano Cenedese, ha ribadito l’impegno della banca nel servire la comunità, riflettendo così la missione originaria dei Crediti Cooperativi di essere “banche all’ombra dei campanili”, un punto di riferimento di solidarietà e supporto per tutti.

Anche il Direttore Generale di CMB, Claudio Alessandrini, ha espresso gratitudine per l’opportunità di collaborare con l’Amministrazione Comunale di Morgano, sottolineando l’importanza di un approccio bancario che coniughi tecnologia e presenza fisica sul territorio, offrendo servizi inclusivi e accessibili.

L’apertura ufficiale dell’ATM presso il Centro Civico di Morgano, insieme ai servizi di consulenza, è prevista nei prossimi mesi. CentroMarca Banca si impegna a garantire che gli spazi siano accoglienti e funzionali, offrendo un ambiente confortevole per i residenti.