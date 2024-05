Via Verdi, che poi non si parla di toponomastica spiccia ma di Band, che con un contratto discografico alla fine del 1985 esplose nel mercato internazionale ed italiano agli albori del 1986 con il celeberrimo brano dal titolo ” Diamond”, che diciamolo subito, ebbe nel suo tabernacolo un’immensa fortuna, essere la sigla di “DJ Television“, programma televisivo di Mediaset con sullo sfondo Claudio Cecchetto talent scout cui si deve la loro ascesa

E l’egida di Marco Grati alla chitarra, Glaugo Medori alle tastiere e Maurizio Varano alla batteria, tutti compositori ed arrangiatori.

Diamond, vero e proprio diamante propulsivo del gruppo rimane in classifica dalla fine del dicembre 1985 al giugno 1986 con almeno 4 min di copie vendute in tutto il mondo e il vanto di essere il primo gruppo italiano ad essere distribuito in contemporanea in tutta Europa, a cui va aggiunto il primo posto nel Festival della Canzone Europea “Azzurro 1986” aggiudicandosi Il Telegatto, premio ambizioso e alquanto popolare.

Con il singolo “Sometimes”, nuova sigla di Dj Television il successo rimarca polarità e numeri anche se all’inizio del 1990 il gruppo si sciolse, poco dopo la pubblicazione del singolo” Love is a Dream”, quando Il cantante Remo Zito decide di ritirarsi dalla scena musicale.

Ma senza fare i conti con un ospitata al programma televisivo musicale Meteore, quando decisero di riformare la band.

Via Verdi, più che una via, un motto “ Diamond from my Side”.

