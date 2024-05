La Ocean Literacy World Conference a Venezia promuove l’educazione e la sensibilizzazione sulla sostenibilità del mare in vista della terza Conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano

VENEZIA – I prossimi 7 e 8 giugno Venezia ospiterà la Ocean Literacy World Conference organizzata nell’ambito di SEA BEYOND, il programma educativo lanciato nel 2019 dal Gruppo Prada in collaborazione con la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’UNESCO per sensibilizzare sui temi della sostenibilità e della preservazione del mare.

La conferenza, patrocinata dal Comune di Venezia e dal Ministero degli Affari Esteri, si terrà presso Cà Giustinian, sede de La Biennale di Venezia. Riunirà 150 delegati degli Stati membri dell’UNESCO e esperti di ocean literacy, che condivideranno best practice e prospettive future per includere l’educazione all’oceano nei programmi scolastici e formulare politiche e strategie integrate negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

L’evento assume un significato ancora più rilevante in vista della terza Conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano, prevista a Nizza nel 2025. La “Venice Declaration for Ocean Literacy”, risultato della conferenza, offrirà raccomandazioni concrete che saranno condivise con tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite.

La conferenza non sarà solo un’occasione per discutere di politiche e strategie, ma anche per coinvolgere attivamente il pubblico. Il documentario dedicato a uno dei progetti di SEA BEYOND, l’Asilo della Laguna, verrà proiettato presso il cinema Rossini, offrendo un’ispirazione tangibile dell’impatto che tali iniziative possono avere sulle comunità locali.

La seconda giornata della conferenza sarà dedicata alla presentazione e all’approvazione della “Venice Declaration for Ocean Literacy”. Inoltre, verrà presentata la SEA BEYOND Ideas Box, un’iniziativa innovativa progettata per facilitare l’accesso alla cultura e all’educazione per le comunità vulnerabili. Philippe Starck, creatore della Ideas Box, e Patrick Weil, Presidente di Bibliothèques Sans Frontières, presenteranno questa innovativa mediateca nel corso di una conversazione dedicata.

Nel pomeriggio, i bambini e i ragazzi di Venezia avranno l’opportunità di esplorare la SEA BEYOND Ideas Box e partecipare a workshop tematici legati al mondo del mare, guidati dagli educatori di UNESCO-COI e di Bibliothèques Sans Frontières.

La proiezione del documentario e i workshop saranno aperti al pubblico, previa iscrizione presso il sito pradagroup.com.