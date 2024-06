Bolle Veneziane, Dokoupil e l’arte contemporanea

Svelerà parte del suo repertorio contemporaneo artistico, Georg Dokoupil alla mostra “Venetian Bubbles” per un’evoluzione di tecnica e materiali.

VENEZIA – Si vedrà la presenza di un artista di fama mondiale, Jiří Georg Dokoupil, alla mostra Venetian Bubbles, curata da Reiner Opoku e visibile a Venezia dal 22 giugno al 18 agosto 2024.

La mostra si terrà alle Sale Monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia e per l’occasione l’artista svelerà otto delle sue prime grandi opere scultoree in vetro, sette dipinti su larga scala e una serie di opere su carta, dando spettacolo alla sua pratica artistica versatile e sperimentale.

Immerso in un ambiente arricchito dalle opere dei grandi maestri del Rinascimento veneto come Veronese, Tiziano, Tintoretto e Zelotti, l’intervento contemporaneo di Dokoupil si distingue per la sua audace esplorazione di materiali e tecniche artistiche, insieme alla volontà di sperimentare nuovi approcci all’arte vetraria con libertà, gioco e umorismo, nell’atto di catturare l’effimero dell’esistenza.

La mostra

In Venetian Bubbles, Dokoupil presenta sette grandi dipinti, raffiguranti bolle di sapone colorate. Dalla fine degli anni ’70, l’artista ha esplorato la sua tecnica, mescolando sapone-lisciva con pigmenti e soffiando bolle su una tela rivestita di vernice, guidando la loro esplosione per lasciare impronte organiche intricate. Questi modelli di azione artistica, così imprevedibili, evocano un senso di spontaneità che sfida il controllo dell’artista e il concetto di permanenza che è alla base della pratica pittorica.

Dokoupil riflette così contemporaneamente sui temi più profondi della condizione umana, il respiro utilizzato per concepire le bolle, che evoca la fugacità dell’esistenza, mentre le loro impronte sulla tela rivelano la condizione dell’effimero.

Le nuove sculture in vetro di Dokoupil invece rappresentano un’estensione tridimensionale dei rinomati dipinti Soap Bubble dell’Artista. Sette portabottiglie in metallo con bolle di vetro di varie tonalità luminose. L’Artista li chiama “bolle veneziane fatte in casa”. Reinquadrando scherzosamente oggetti ordinari in un contesto artistico, Dokoupil sfida l’uso tradizionale dei materiali, inducendo i vetrai a esplorare nuove dinamiche creative nel processo scultoreo: in pratica si interrompono sia le tecniche consolidate degli artisti, sia le aspettative associate all’artigianato.

Queste creano un sorprendente contrasto tra fragilità e forza, sottolineando temi esistenziali ricorrenti di transitorietà e permanenza nell’opera di Dokoupil. Catturate e conservate al culmine della loro esistenza, le sculture a bolle scoprono strati di complessità e sfumature nella loro forma, consistenza e presenza spaziale, che sono inerenti sia alla pratica dell’artista, sia alla sua riflessione sulla condizione umana.

L’Artista

Georg Dokoupil si distingue per la sua eclettica produzione artistica, caratterizzata da una continua sperimentazione e dall’utilizzo di materiali insoliti come segni di frusta, fuliggine di candela o frutta e bolle di sapone. Il suo approccio alla pittura sfida qualsiasi categorizzazione, trasformando ogni opera in un’esperienza unica e innovativa. Nonostante la sua vasta gamma di tecniche e stili, la sua principale espressione artistica rimane la pittura, che egli pratica con totale libertà e originalità sin dagli anni ’80.

Il nuovo progetto di Dokoupil, al “Venetian Bubbles”, rappresenta un ulteriore passo nella sua continua evoluzione artistica. Quest’opera si inserisce nella sua ricca produzione artistica, caratterizzata da una ricerca costante di innovazione e da una profonda esplorazione dei temi dell’effimero e della trasformazione. Le delicate bolle diventano simboli di ingegno artistico e espressioni senza tempo, che confermano la vocazione di Dokoupil per una narrazione che unisce il giocoso con il profondo.

Orari di apertura: Lunedì – venerdì: 10 – 18 (ultimo ingresso alle 17)