“La salute a portata di click” – corso formativo

E’ gratuito il corso che terrà l’agenzia Coesione Sociale per facilitare le persone a svolgere le pratiche sanitarie necessarie online, direttamente dallo smartphone.

CHIRIGNAGO – Sta per partire un breve percorso formativo gratuito, rivolto a cittadini fragili e/o ultrasessantacinquenni, “la tua salute a portata di click”. Saranno tre incontri organizzati dall’agenzia per la Coesione sociale di Marghera, Chirignago e Zelarino e dall’area Coesione sociale del Comune di Venezia, in collaborazione con Lega consumatori Acli Venezia.

L’obiettivo è quello di insegnare alle persone a svolgere, con il proprio smartphone, alcune pratiche sanitarie come la prenotazione di visite ed esami, o fissare appuntamenti agli sportelli amministrativi, scaricare referti, consultare il fascicolo sanitario, in modo da facilitarli nelle necessità sanitarie.

Gli incontri di terranno il mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 11.00, presso il Centro Culturale D. Manin, in via Rio Cimetto 32, a Chirignago, Mestre: il 19 e 26 giugno e il 3 luglio.

Per informazioni e iscrizioni contattare i numeri 041 2749919 – 041 2749942; inviare una e-mail a [email protected]