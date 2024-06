Concerto di chiusura della rassegna “Landscapes” con Igor Cognolato

La rassegna “Landscapes” si conclude con il concerto di Igor Cognolato, celebre pianista, venerdì 21 giugno alle 20.30 a Casa Luisa e Gaetano Cozzi

ZERO BRANCO – Il 21 giugno, alle ore 20.30, presso Casa Luisa e Gaetano Cozzi in via Milan 41 a Zero Branco, si terrà il concerto di Igor Cognolato, rinomato pianista. Questo evento chiude la rassegna “Landscapes“, organizzata dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche e dall’associazione Almamusica433. La serata, che è la tradizionale “festa d’estate”, vedrà Cognolato eseguire due delle più importanti opere giovanili di Robert Schumann.

Programma del concerto

Il recital pianistico di Igor Cognolato, intitolato “Widmung“, porterà il pubblico in un viaggio attraverso due rare versioni delle composizioni giovanili di Schumann: Kreisleriana op. 16 e Etudes Symphoniques op. 13. Cognolato ha scelto di dedicare il concerto all’opera giovanile di Schumann, riconosciuta per la sua innovatività e assenza di compromessi nel primo Romanticismo tedesco. Il titolo “Widmung” (Dedica) si ispira a un famoso Lied della raccolta Myrthen op. 25, dedicato a Clara Wieck, moglie e musa di Schumann. Questo brano sarà eseguito nella trascrizione per pianoforte di Clara Wieck stessa.

Biglietti e Informazioni

I biglietti per il concerto sono disponibili al costo di 15 euro per l’ingresso intero e 10 euro per il ridotto (per under 26 e over 65). È possibile acquistarli presso la sede della Fondazione Benetton in via Cornarotta 7, Treviso, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, oppure direttamente sul luogo dell’evento due ore prima dell’inizio dello spettacolo.

Igor Cognolato

Igor Cognolato, nato a Treviso nel 1965, ha iniziato lo studio del pianoforte a cinque anni e si è diplomato con lode al conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia. Ha proseguito gli studi in direzione di coro e pianoforte presso importanti istituzioni europee, come l’Università per la Musica e il Teatro di Hannover, sotto la guida di Roberto Szidon. Cognolato ha suonato in Europa e negli Stati Uniti, collaborando con orchestre di fama internazionale e registrando per diverse emittenti radiofoniche e case discografiche.

Dal 2009, collabora con il Quartetto d’archi della Filarmonica Athenaeum di Berlino e ha partecipato a festival prestigiosi. È anche presidente dell’associazione “Amici della musica di Treviso” e vicepresidente dell’Associazione Richard Wagner di Venezia. La sua carriera è costellata di riconoscimenti, tra cui il Korea Award per la cultura e la pace nel mondo. Attualmente, insegna pianoforte al conservatorio di Venezia e tiene masterclass in diverse università europee e asiatiche.

La rassegna “Landscapes”, sotto la direzione artistica di Stefano Trevisi, è sostenuta dalla Fondazione CMB e organizzata dalla società Culturae srl. L’evento gode del patrocinio della Città di Treviso e rappresenta un’importante iniziativa culturale per il territorio.