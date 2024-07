Vademecum per un’estate in salute

I consigli di Elty di DaVinci Salute per mantenere il benessere durante la stagione estiva

MILANO – L’estate si avvicina e, nonostante il ritardo del caldo, è la stagione in cui spesso ci si dimentica di prendersi cura della propria salute. È importante bilanciare attività e riposo, cura di sé e divertimento. La piattaforma Elty di DaVinci Salute, una scala-up italiana di digital health, offre un approccio multidisciplinare per garantire benessere fisico e mentale durante l’estate.

L’equipe medica di Elty ha preparato consigli pratici in ambiti come dermatologia, nutrizione, ginecologia e psicologia per aiutare le persone a vivere l’estate senza trascurare la propria salute.

Cura della pelle: oltre la crema solare

Molti amano prendere il sole, ma è importante proteggere la pelle dai danni. La protezione solare è essenziale, ma ci sono altri accorgimenti per evitare stress e danni a lungo termine.

Protezione solare quotidiana: Utilizzare filtri solari ad ampio spettro con SPF minimo di 30, arricchiti con antiossidanti come resveratrolo e niacinamide. Applicare ogni due ore e subito dopo il bagno.

Utilizzare filtri solari ad ampio spettro con SPF minimo di 30, arricchiti con antiossidanti come resveratrolo e niacinamide. Applicare ogni due ore e subito dopo il bagno. Idratazione e nutrizione cutanea: Usare creme idratanti con acido ialuronico e ceramidi. Consumare alimenti ricchi d’acqua come cetrioli e melone, e bere infusi di erbe.

Usare creme idratanti con acido ialuronico e ceramidi. Consumare alimenti ricchi d’acqua come cetrioli e melone, e bere infusi di erbe. Alimentazione ricca di antiossidanti: Mangiare frutta e verdura come bacche di goji, mirtilli e melograno. Integrare con collagene per migliorare l’elasticità cutanea.

Mangiare frutta e verdura come bacche di goji, mirtilli e melograno. Integrare con collagene per migliorare l’elasticità cutanea. Controlli dermatologici avanzati: Prevenzione con visite dermatologiche e mappatura dei nei con tecnologie di imaging digitale.

Dieta estiva equilibrata: idratazione e vitamine

Durante l’estate è fondamentale mantenere una dieta equilibrata e apportare modifiche per affrontare il caldo e restare idratati.

Alimentazione estiva: Integrare frutta e verdura stagionali. Consumare smoothie verdi con spinaci, avocado e zenzero. Evitare cibi grassi e zuccherati.

Integrare frutta e verdura stagionali. Consumare smoothie verdi con spinaci, avocado e zenzero. Evitare cibi grassi e zuccherati. Idratazione intelligente: Preparare bevande idratanti con acqua di cocco e aloe vera. Evitare bevande zuccherate e alcolici.

Preparare bevande idratanti con acqua di cocco e aloe vera. Evitare bevande zuccherate e alcolici. Micro-pasti nutrienti: Scegliere snack ricchi di proteine, come hummus con carote o yogurt greco con miele e noci.

Scegliere snack ricchi di proteine, come hummus con carote o yogurt greco con miele e noci. Omega-3 e grassi sani: Consumare pesce come salmone e sardine. Includere semi di lino e noci per un apporto equilibrato di omega-3.

Problemi intimi femminili: prevenzione in estate

Durante l’estate, le donne sono più suscettibili a irritazioni e infiammazioni. Ecco alcuni accorgimenti per evitare problemi fastidiosi.

Igiene intima avanzata: Usare detergenti intimi con prebiotici e biancheria di cotone o trattata con ioni d’argento.

Usare detergenti intimi con prebiotici e biancheria di cotone o trattata con ioni d’argento. Gestione del ciclo mestruale: Pianificare le vacanze tenendo conto del ciclo e portare con sé i prodotti necessari.

Pianificare le vacanze tenendo conto del ciclo e portare con sé i prodotti necessari. Prevenzione delle infezioni urinarie: Bere molta acqua e non trattenere l’urina per lungo tempo.

Bere molta acqua e non trattenere l’urina per lungo tempo. Check-Up ginecologici preventivi: Pianificare esami ginecologici completi, inclusi ecografie transvaginali e test HPV.

Benessere mentale e relax estivo

Le vacanze sono un’opportunità per rilassarsi e migliorare il benessere mentale. Ecco alcune strategie per ridurre lo stress durante il viaggio.

Fitness mentale all’aperto: Partecipare a yoga immersivo, camminate nella natura o nuoto all’aperto.

Partecipare a yoga immersivo, camminate nella natura o nuoto all’aperto. Tecniche di mindfulness e biofeedback: Praticare la mindfulness e monitorare il biofeedback.

Praticare la mindfulness e monitorare il biofeedback. Digital detox programmato: Pianificare periodi di disconnessione digitale per ridurre lo stress tecnologico.

Pianificare periodi di disconnessione digitale per ridurre lo stress tecnologico. Reti di supporto emotivo: Mantenere relazioni positive con amici e familiari.

Mantenere relazioni positive con amici e familiari. Farsi guidare dalla scoperta: Permettersi di esplorare senza stress da prestazione.

“Le vacanze rappresentano una valvola di sfogo e di rigenerazione. Dedicarsi al proprio benessere è fondamentale e le vacanze possono aiutare a riscoprirlo,” afferma Stefania Cupperi, Psicologa e coordinatrice Psicologi Elty di DaVinci Salute.

Chi è Elty

Elty di DaVinci Salute è una scale-up italiana nel campo della digital health, parte del gruppo Unipol. Offre servizi innovativi per la digitalizzazione degli studi medici e supporto continuo ai pazienti tramite chat e video. L’azienda fornisce anche servizi di welfare per il benessere dei dipendenti. Dal 2019, Elty è in rapida crescita e vanta un team giovane e dinamico. Per maggiori informazioni: elty.it.