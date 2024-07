Un weekend di musica e divertimento

Dopo il successo avuto nelle prime due edizioni, torna anche quest’anno la rassegna di musica e arte presso il parco di Villa Campello

CAMPOSAMPIERO – In questa terza edizione, il festival Sound Peter Field torna da venerdì 19 luglio a domenica 21 luglio a Camposampiero presso il parco di Villa Campello. Offrirà una vasta gamma di attività e intrattenimenti: dalla musica dal vivo ai mercatini, dalle letture alle presentazioni di libri, dai laboratori allo street food, fino alle sessioni di yoga.

Venerdì: inizio in armonia e parole

Il festival si aprirà venerdì sera alle 18:30 con una classe di yoga condotta da Elisabetta Bacchin per Sunshine Studio. Subito dopo, il momento dell’aperitivo sarà animato dai Bedandclouds con “Vinili in the Kitchen”, seguiti dal poeta e performer Burbank, che incanterà il pubblico con uno spettacolo di parole. La serata si concluderà con la performance di Steve, sempre per “Vinili in the Kitchen”.

Sabato: un giorno per i bambini e la musica

Il sabato pomeriggio sarà dedicato ai più piccoli con “Letture sotto agli alberi”, letture animate per famiglie e bambini dai 3 agli 8 anni, a cura di Federica e Luana di Ba-Ba-Book in collaborazione con la Libreria Costeniero. La serata proseguirà con una serie di esibizioni sul palco: i ragazzi dell’Accademia Filarmonica, il power trio indie rock Junction, i Four Green Bottles con il loro alternative rock, e infine, alle 22:00, i Grigio Scarlatto, band padovana che presenterà il nuovo album “Detox”. Durante la giornata, il parco ospiterà laboratori di uncinetto e speed drawing. La seconda serata si chiuderà con il dj set di Checco Merdez.

Domenica: arte, musica e nuove scoperte

La domenica sarà dedicata alla presentazione del graphic novel “Queeranta – Meglio tardi che mai” di Chiara Meloni, in arte Chiaralascura, organizzata in collaborazione con la Libreria Costeniero. I laboratori della giornata includeranno ceramica con Mosca Bianca, swap di vestiti e uncinetto. Il palco ospiterà angelv con le sue sonorità sperimentali, i Peppermint Fuzz con il loro mix di funk, prog rock e garage, e infine i Vertical, che con le loro sonorità funk, afrobeat psichedelico e lo-fi dance, trasporteranno il pubblico in un mondo alieno. Il festival si concluderà con il dj set di Sound Peter Field.

Cibo, bevande e area bimbi

Durante tutto il festival, gli street food Il Circo dei Sapori e El Bacareto offriranno una varietà di delizie gastronomiche, dai panini agli arrosticini, con opzioni vegetariane e vegane. Per le bevande, saranno presenti AgriBirrificio Fria e Macoletta. Sarà disponibile un’area bimbi non sorvegliata con giochi, libretti e materassoni per i più piccoli.

Sponsor

L’evento è sponsorizzato da Legor Group s.p.a., MPM srl, Gruppo Mengato, Poliero, Vittoria Assicurazioni, Libreria Costeniero, Carrozzeria Stecca di Barbato, Benetti.Due, Eureka elettronica snc, Universal Agenzia Immobiliare, Ballan ortaggi, Pasticceria Cappelletto, Tabaccheria Peter Pan, Erboristeria Aloe, Pizzeria Cartoons e Virgi Pizza.

