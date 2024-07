Tumore al seno HER2+: nuove opportunità di cura

In Italia sono 8.200 le donne in fase precoce

ROMA – Negli ultimi anni, il panorama dei percorsi di cura nel trattamento del cancro ha subito una trasformazione significativa grazie a innovazioni terapeutiche e tecnologiche, approcci neoadiuvanti e formulazioni sottocutanee. Questi elementi chiave stanno avendo un impatto profondo non solo sulla sopravvivenza e sulla qualità della vita dei pazienti, ma anche sull’efficienza dei centri ospedalieri all’interno del Sistema Sanitario.

L’innovazione del “doppio blocco”

Un esempio emblematico di questa evoluzione è rappresentato dalla rimborsabilità della combinazione di trastuzumab e pertuzumab insieme alla chemioterapia, che ha radicalmente modificato il percorso terapeutico del carcinoma mammario HER2+ nel contesto neoadiuvante (pre-chirurgia). Questo approccio, noto come “doppio blocco”, ha dimostrato un significativo miglioramento nella sopravvivenza delle pazienti ad alto rischio di recidiva.

Vantaggi delle formulazioni sottocutanee

L’introduzione delle formulazioni sottocutanee rappresenta un’altra importante occasione di ottimizzazione del percorso di cura. Rispetto alla formulazione endovenosa, la somministrazione sottocutanea riduce i tempi di allestimento, somministrazione e osservazione, nonché i costi diretti e indiretti. Questo porta benefici tangibili sia per l’organizzazione dei centri ospedalieri sia per la qualità della vita delle pazienti, che possono così trascorrere meno tempo in ospedale e affrontare trattamenti meno invasivi.

Il dottor Andrea Botticelli, Coordinatore della Breast Unit presso l’Università La Sapienza di Roma-Policlinico Umberto I, ha evidenziato come la somministrazione sottocutanea cambi radicalmente i flussi di accesso all’ospedale, riducendo tempi di attesa e risorse impiegate. Questo approccio è particolarmente vantaggioso nella fase metastatica, dove la qualità di vita diventa cruciale.

Discussione a Roma: evento DUAL ANSWHER2+

Questi temi sono stati oggetto di discussione a Roma durante l’evento macroregionale DUAL ANSWHER2+, promosso da Roche. L’evento ha ospitato un dibattito sulle opportunità offerte dalle innovazioni terapeutiche e tecnologiche. La dottoressa Alessandra Fabi, Responsabile dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Medicina di Precisione in Senologia presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma, ha sottolineato come la terapia neoadiuvante sia diventata un caposaldo prechirurgico nel tumore mammario HER2+, apportando significativi benefici clinici e migliorando la qualità del percorso terapeutico.

Risultati positivi: studio neopearl

A conferma dei benefici del doppio blocco, la dottoressa Agnese Fabbri del Centro Breast Unit dell’Ospedale Belcolle di Viterbo ha citato i risultati dello studio Neopearl. Condotto in 17 unità oncologiche in tutta Italia, lo studio ha dimostrato che l’aggiunta di pertuzumab a trastuzumab e chemioterapia aumenta il tasso di risposta patologica completa dal 49% al 62% e prolunga significativamente la sopravvivenza libera da eventi (81% vs. 93%).

L’importanza dell’approccio multidisciplinare

Un elemento fondamentale per garantire l’accesso ai migliori percorsi di diagnosi e cura è la presa in carico della paziente all’interno di un team multidisciplinare o Breast Unit. La professoressa Giulia d’Amati, dell’Università La Sapienza di Roma-Policlinico Umberto I, ha sottolineato come l’approccio multidisciplinare sia lo standard della buona pratica per tutti i tumori, ma soprattutto per il tumore alla mammella.

Il tumore al seno, con quasi 56mila nuovi casi ogni anno in Italia, rimane la neoplasia più diffusa tra le donne. Circa il 20% delle pazienti presenta un tumore al seno HER2+, una forma particolarmente aggressiva. Le innovazioni terapeutiche e tecnologiche, come il doppio blocco e le formulazioni sottocutanee, stanno rivoluzionando i percorsi di cura, migliorando significativamente la sopravvivenza e la qualità della vita delle pazienti, e ottimizzando l’efficienza dei centri ospedalieri. La continua evoluzione di questi approcci rappresenta una speranza concreta per il futuro della lotta contro il cancro al seno.