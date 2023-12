Un fine settimana dedicato al Fiore d’inverno, eccellenza del territorio veneto

MOGLIANO VENETO – Con numerose iniziative rivolte agli adulti, ma anche tante curiosità e occasioni di intrattenimento per i bambini, il weekend appena trascorso si è colorato di rosso non solo per gli eventi natalizi, ma anche per la tradizionale Mostra Mercato del Radicchio Rosso di Treviso I.G.P.

Con il taglio del nastro avvenuto ieri mattina, domenica 17 dicembre, ha avuto luogo l’apertura ufficiale della XXXVIII edizione della manifestazione, alla presenza dei rappresentanti dei produttori, imprenditori e numerose autorità politiche. Tra queste, anche l’europarlamentare della Lega Rosanna Conte, che ha sottolineato come questo appuntamento testimoni in maniera forte e concreta il radicamento sul territorio di una manifestazione che è indubbiamente una delle più rilevanti in questo particolare periodo, che «rientra in tutte quelle iniziative che sono parte integrante della storia e della cultura delle nostre comunità e della nostra regione. Un plauso va agli organizzatori e soprattutto ai produttori, che con dedizione e sacrificio fanno arrivare sulle nostre tavole il Fiore d’inverno, quel radicchio rosso che, non a caso, è già stato riconosciuto da tempo come prodotto ad indicazione geografica protetta proprio per la sua specialità e per essere divenuto ormai una delle eccellenze conosciute in tutto il mondo», ha detto. L’onorevole ha poi spiegato che questo è il motivo per cui, nel suo lavoro a Bruxelles in Commissione Agricoltura, cerca sempre di avere un occhio attento a tutto ciò che riguarda i prodotti dell’agroalimentare e del Made in Italy.

Sedersi “a tavola con il Fiore d’inverno” per degustarlo nei ristoranti ed osterie della Città, con menù a tema a prezzo fisso, sarà possibile per fino al 28 gennaio 2024.

«La tradizionale Mostra Mercato del nostro “Fiore d’inverno” è il giusto tributo verso il prodotto gastronomico di punta del nostro territorio, reso come sempre possibile dalla presenza di numerosi espositori e produttori.» ha dichiarato l’Assessore alla Cultura, al Turismo e alle Attività Produttive Giorgio Copparoni, per il quale la Mostra rappresenta l’evento centrale delle manifestazioni natalizie organizzate dall’Amministrazione Comunale insieme alla Pro Loco.

Un ringraziamento a quest’ultima, agli organizzatori e ai produttori è giunto anche dal Sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato, che ha aggiunto: «la Mostra Mercato diventa una vetrina per testimoniare e promuovere la bontà di un duro lavoro degli agricoltori, il cui prodotto finale da sempre delizia gli occhi e soprattutto il palato. Un ringraziamento particolare va come sempre alla Pro Loco, al suo Presidente Renato Bandiziol e a tutti i volontari che supportano l’Amministrazione Comunale negli eventi di promozione della nostra Città.»