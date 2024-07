Un dono che vale l’incontro tra generazioni

Gli anziani ospiti della Residenza San Giobbe donano scarpette da neonato alle donne partorienti dell’Ospedale civile di Venezia

VENEZIA – Nelle prossime settimane, i nuovi nati che verranno alla luce all’Ospedale Civile di Venezia riceveranno un dono speciale: un paio di scarpette da neonato realizzate con amore e dedizione dagli anziani ospiti della Residenza San Giobbe. Venerdì mattina, in occasione della festa organizzata in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Gloria Rogliani, le scarpette sono state consegnate all’assessore alla Coesione Sociale, Simone Venturini.

La data scelta per la presentazione dell’iniziativa non è casuale: il giorno in cui si festeggia Sant’Anna, santa protettrice delle donne in gravidanza. “Un gesto affettuoso che mette in relazione le generazioni della nostra città: quella degli anziani, dei neo genitori e dei nascituri” ha commentato l’assessore Venturini durante la cerimonia. Le scarpette, simbolo di un legame profondo tra passato e futuro, sono state benedette da padre Augusto, sacerdote della vicina parrocchia di San Giobbe, aggiungendo un tocco spirituale e beneaugurante all’iniziativa.

Ogni paio di scarpette è accompagnato da un messaggio di auguri scritto su bigliettini di colore rosa e azzurro, un segno di benvenuto personalizzato per i nuovi arrivati. “Ringrazio a nome dell’Amministrazione comunale gli operatori del Centro che, con grande generosità, hanno sostenuto l’iniziativa coinvolgendo gli ospiti in un’attività che dimostra quanto siano fondamentali per la nostra comunità” ha aggiunto Venturini.

L’iniziativa, che vede coinvolti anziani e neonati, è un chiaro esempio di come la solidarietà intergenerazionale possa arricchire la comunità, creando un ponte tra le diverse fasi della vita. Le scarpette da neonato, realizzate con cura e affetto dagli anziani, rappresentano non solo un dono materiale, ma anche un simbolo di speranza, amore e continuità tra le generazioni.