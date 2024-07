Isola Nova del Tronchetto: modifiche alla viabilità

Lunedì 29 luglio, temporanee chiusure e divieti di sosta per facilitare i lavori di segnaletica al parcheggio del People Mover

VENEZIA – Una recente disposizione dell’Area Lavori pubblici, Mobilità e Trasporti ha introdotto modifiche alla circolazione stradale presso l’Isola Nova del Tronchetto a Venezia per il prossimo lunedì 29 luglio. Questa decisione è finalizzata all’esecuzione dei lavori di segnaletica orizzontale nel parcheggio antistante l’accesso al People Mover.

L’ordinanza prevede la temporanea chiusura dell’accesso stradale agli stalli di sosta per gli autobus non di linea di fronte alla fermata del People Mover sull’Isola Nova del Tronchetto. Durante questo periodo, verrà istituito un divieto di sosta e fermata nell’area di parcheggio per consentire la realizzazione delle opere di dipintura della segnaletica orizzontale, dalle 8:00 a mezzanotte del giorno indicato.

Le disposizioni includono il divieto di accesso all’area di cantiere per i NCC (Noleggio Con Conducente) dalle 8:00 a mezzanotte, ad eccezione degli autobus non di linea dalle 8:00 alle 16:00, e il divieto di accesso per gli autobus non di linea all’area di sosta, con deviazione al parcheggio adiacente in modo gratuito e temporaneo dalle 16:00 a mezzanotte, fino al termine dei lavori.

Durante questo periodo, il transito sarà comunque garantito per i furgoni di trasporto bagagli, veicoli di soccorso e di pronto intervento.

Crediti fotografici: busforfun.com