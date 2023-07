Un cuore, una stella cadente e il mare: Jesolo diventa città degli innamorati

A S. Lorenzo, 10 installazioni pronte per accogliere i selfie fronte mare delle anime gemelle. L’iniziativa rientra nel grande progetto di Lago di Garda in Love.

Jesolo – Ci vuole un cuore, e un grande sentimento, per immortalarlo con uno scatto fotografico: questa estate Jesolo si trasforma nella città degli innamorati con l’installazione di 10 postazioni sul lungomare, dedicate all’amore.

Le locations sono state scelte dall’amministrazione comunale con la collaborazione di Federconsorzi Arenili Jesolo.

L’iniziativa si inserisce nel grande progetto di “Lago di Garda in Love” che dal 10 al 15 agosto vedrà andare in scena l’edizione 2023 “Un’estate d’amore” dopo il grande successo di quella dello scorso febbraio, con San Valentino festeggiato fronte mare anche a Jesolo e dove ci si prepara a celebrare la Notte degli innamorati. “Un’estate d’amore” coinvolge 12 città turistiche: Valeggio sul Mincio, Castelnuovo del Garda, Lazise, Bardolino, Garda, Torri del Benaco, Malcesine e Riva del Garda.

Special guests le citta di Innsbruck (Austria), Montagnana (Padova) e Soave (Verona), Ronzone (Trento).

Proprio il successo vissuto dall’iniziativa negli scorsi anni ha consentito di far vivere il brand alla folta platea di ospiti stranieri presenti dei comuni partner dell’iniziativa nel picco della stagione turistica, e consolidare quell’aspetto legato al romanticismo. Il tutto attraverso una campagna promozionale coordinata, con allestimenti personalizzati sul tema dell’amore per ciascuna città. Inoltre, in alcune località, sono previsti eventi culturali, musicali, enogastronomici che arricchiscono il nutrito cartellone dell’evento.

“Siamo felici di partecipare a questa iniziativa estiva e celebrare l’amore proprio nei giorni in cui assisteremo allo spettacolo di San Lorenzo, nella serata più romantica dell’anno – dichiara il vicesindaco della Città di Jesolo e assessore al commercio, Luca Zanotto – Anche da questo punto di vista, Jesolo ha molto da offrire: difficile trovare contesto migliore per ammirare le stelle cadenti che in riva al mare con la persona amata”.