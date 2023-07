4 medaglie a Pam Panorama per la scelta dei vini

Premiata con 4 medaglie d’argento al Concours Mondial Bruxelles, la Pam Panorama è l’unica insegna, della grande distribuzione italiana, a ricevere i prestigiosi riconoscimenti internazionali.

Spinea Venezia – Un grande traguardo per Pam Panorama che conquista quattro medaglie d’argento in occasione dell’autorevole Concours Mondial Bruxelles – The United Nations of Fine Wines, uno dei più importanti appuntamenti internazionali per il mondo del vino.

Le quattro etichette dell’offerta vini targata Pam Panorama che si sono aggiudicate i prestigiosi riconoscimenti per le spiccate caratteristiche olfattive, di gusto e di equilibrio sono il Chianti DOCG Riserva 2019 Bosco ai Salici, il Lagrein Alto Adige DOC 2022 Von Steiner, lo Spumante Prosecco DOC Brut Cilium e il Pinot Grigio Collio DOC 2021 Gotis Furlains.

“Siamo orgogliosi di essere l’unica Insegna della Grande Distribuzione Italiana ad essere stata premiata in un contesto così prestigioso nel mondo del vino come il Concours Mondial Bruxelles” ha dichiarato Andrea Zoratti, Direttore Generale Pam Panorama. “Questi riconoscimenti sono la conferma del valore del lavoro che Pam Panorama porta avanti quotidianamente per garantire ai clienti un assortimento e un’offerta enologica ampia, ricercata e di grande qualità”.

La PAM, acronimo di Più A Meno, venne fondata il 5 marzo 1958 da Tito Bastianello, Giovanni Paolo Giol e Giancarlo Dina, che aprirono il primo supermercato a Padova. Oggi, Pam Panorama, opera con le insegne Pam, Panorama,Pam local e Pam City e ha sede a Spinea.

Gli oltre 600 punti vendita che compongono la rete Pam Panorama, tra diretti, in franchising e in master franchising sono presenti in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia e Campania.

Il Concours Mondial de Bruxelles ha come obiettivo principale quello di offrire ai consumatori una garanzia: distinguere vini d’ineccepibile qualità, veri e propri piaceri di consumo e di degustazione, provenienti dai 4 angoli del mondo, per tutte le gamme di prezzo. Una manifestazione, che grazie alla lunga esperienza trentennale, è un importante riferimento tra le competizioni enologiche internazionali.

Ed ecco le motivazioni delle scelte enelle schede dei vini scelti: Chianti DOCG Riserva 2019 Bosco ai Salici è un vino dal colore rosso rubino, leggero e morbido, originario della Toscana, intenso con note legnose e affumicate. Al palato è fresco ed equilibrato, sapido con una giusta componente tannica.

Lagrein Alto Adige DOC 2022 Von Steiner, originario del Trentino-Alto Adige è caratterizzato da intensi riflessi violacei. Un aroma dalle note di violetta, ribes nero e intensi aromi speziati. Al palato si rivela potente caratterizzato da una trama tannica di buona struttura e dalla tipica acidità del vitigno Lagrein. Aromi di frutti di bosco e di ciliegia ne delineano il corpo fino al finale.

Spumante Prosecco DOC Brut Cilium è uno spumante raffinato e dal caratteristico colore giallo paglierino brillante ottenuto da uve Glera, si presenta morbido ed equilibrato nel gusto. Il suo bouquet è ricco di note floreali e fruttate di limone, agrumi e fiori bianchi caratteristiche delle uve provenienti dalle zone collinari dell’area del Prosecco Superiore DOC.

Pinot Grigio Collio DOC 2021 Gotis Furlains è caratterizzato dal colore giallo paglierino brillante e intenso al calice. Floreale e fruttato il bouquet olfattivo, composto da sentori che ricordano i fiori d’ibisco, limone e mela. Pensato e ottenuto per essere consumato da giovane.