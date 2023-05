Tutto pronto per Red Canzian a Silea con “Stasera non sono solo in Tour”

Sabato sera a Silea, davanti a 3500 persone, Red Canzian si esibirà nel concerto gratuito “Stasera non sono solo in tour” .

SILEA – Manca davvero pochissimo all’atteso concerto gratuito di Red Canzian “Stasera non sono solo in tour” che si terrà sabato 20 maggio alle 21.00 agli Impianti Sportivi di via Cendon.

Si tratta di un prezioso dono alla cittadinanza, del quale si ringraziano Red Canzian, illustre cittadino di Silea, che ha offerto il proprio talento e il proprio repertorio, e le numerose imprese del territorio, che hanno risposto all’appello dell’Amministrazione Comunale rendendo possibile la copertura dei costi degli aspetti tecnico-logistici e organizzativi.

Per vivere appieno le emozioni che i successi e la musica di Red Canzian sapranno regalare, l’Amministrazione Comunale offre alcune indicazioni utili.

Per quanto riguarda il parcheggio, al momento della prenotazione è stato possibile riservare anche il posto auto nei tre parcheggi disponibili (davanti agli Impianti sportivi area Mosole, Emisfero – Sportler, area industriale sul retro del Mc Donald). I parcheggi saranno indicati da apposita segnaletica e saranno presenti dei volontari. Dalle 19.00 sarà attivo il servizio navetta.

L’ingresso sarà consentito a partire dalle 19.00. È necessario eseguire il check con congruo anticipo e, in ogni caso, non oltre le 20.15: oltre tale orario la prenotazione verrà cancellata e il biglietto sarà reso disponibile per eventuali altre persone in attesa.

Gli ingressi agli Impianti sportivi saranno due, Prato per i posti in piedi e Tribuna per autorità e ospiti: per accedere è necessario avere con sé la prenotazione Eventbrite (in cartaceo o salvata sul cellulare). All’interno si troveranno le indicazioni utili a raggiungere il proprio settore.

Non è consentito introdurre bottiglie, oggetti contundenti e ombrelli.

“Sabato sera accoglieremo a Silea una festosa folla di 3.500 persone, è sempre sorprendente vedere come la musica riesca ad accomunare migliaia di persone, a far battere i cuori all’unisono. Red Canzian, in modo particolare, è bravissimo in questo: sono certa che gli impianti sportivi di Cendon si trasformeranno in una “centrale” di emozioni positive, di cui abbiamo tutti un gran bisogno”, commenta il sindaco del Comune di Silea Rossella Cendron.

Il concerto si svolgerà anche in caso di pioggia.

Per domande e per comunicare l’eventuale impossibilità a partecipare scrivere a [email protected]