Tanti auguri Cesarina!

Un secolo di vita attraverso i racconti, il sorriso e il dolce volto di una donna che, nonostante le avversità, è rimasta sempre la stessa.

Roncade – Nei giorni scorsi la Città ha festeggiato il ragguardevole traguardo dei 100 anni di Cesarina Davanzo, signora tenace, infaticabile, rispettosa e da sempre perno della sua famiglia. Per l’occasione, Cesarina è stata omaggiata di una pergamena e di un bel mazzo di rose rosse dal Sindaco Pieranna Zottarelli e del vicesindaco Sergio Leonardi.

«Siamo grati per il contributo e per l’ispirazione che “Cesira” dona a tutti noi, dimostrando che l’età è solo un numero e che la vitalità e il coraggio possono accompagnarci per tutta la vita» ha detto la prima cittadina Pieranna Zottarelli.

La storia di Cesarina è una storia di una donna dedita al lavoro, alla famiglia e ai suoi cari e agli altri. Attraversata la guerra, ancora ragazza, Cesarina si offrì di aiutare gli zii nel difficile compito di panettiera nella bottega di famiglia proponendosi, all’occorrenza, anche come baby-sitter per i cugini. Una volta sposatasi, con Luigi, prese in gestione il bar-trattoria “All’Amicizia” (attuale “La Rocca”) dove dimostrò tutta la sua abilità e bravura nell’arte culinaria, soprattutto nella preparazione del pesce che era solita acquistare nella pescheria del fratello Giuliano, situata sotto i portici cittadini.

Dopo tanti sacrifici lasciò poi il locale per acquistare un negozio a San Cipriano, l’unico all’epoca in paese, dove era possibile trovare un po’ di tutto, dalla cartoleria ai giocattoli fino alla merceria e all’intimo.

Cesarina ha lasciato l’attività in tarda età, per godere il meritato riposo. Rimasta vedova a soli 54 anni, si è dedicata agli altri con disponibilità, generosità, gentilezza e discrezione.

Più di una generazione ha dunque conosciuto personalmente la signora “Cesira” che viene ancora oggi ricordata da tutta Roncade con stima ed affetto per la sua personalità e professionalità.

«Siamo onorati di festeggiare il centesimo compleanno della signora Cesarina, un traguardo davvero straordinario che merita tutta la nostra ammirazione e il nostro rispetto. In una società in cui le persone vivono sempre più a lungo, è importante celebrare le vite ricche di esperienze e saggezza come la sua – ha affermato il sindaco Pieranna Zottarelli – Siamo dunque grati per il suo contributo e per l’ispirazione che ci dona a tutti noi, dimostrando che l’età è solo un numero e non un limite e che la vitalità e il coraggio possono accompagnarci per tutta la vita».

«La signora Cesarina rappresenta un’epoca passata e le sue storie ci ricordano l’importanza di preservare la nostra storia e la nostra identità. Spero che il suo centesimo compleanno sia un momento di riflessione per tutti noi, spingendoci a valorizzare le persone anziane nella nostra comunità e a garantire che abbiano accesso alle risorse e al supporto di cui hanno bisogno – dichiara il vicesindaco Sergio Leonardi – Il suo spirito intraprendente e la sua saggezza sono un dono per la nostra comunità e sono sicuro che continuerà a ispirare e a illuminare le vite di coloro che ha intorno».