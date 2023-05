Area ex Nigi, Sindaco Bortolato: “Riqualificare l’area senza edificare un solo metro cubo in più”

Con questo accordo pubblico privato, la Città di Mogliano Veneto ottiene due importanti opere per oltre 3 milioni e mezzo di euro: la nuova caserma della Polizia Locale e la nuova sede della Protezione Civile

MOGLIANO VENETO – È stata presentata questa mattina, nel corso di una conferenza stampa in loco, la proposta di accordo pubblico-privato (ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004) per la riqualificazione dell’area ex Nigi, in seguito alla recente avvio dell’iter urbanistico per la Variante semplificata al P.A.T., approvato in Giunta Comunale.

La proposta prevede il restauro con parziale cambio di destinazione d’uso – da produttivo a commerciale – di una superficie pari a 4.000 mq dell’immobile oggi in completo degrado dell’ex maglificio Nigi, che complessivamente misura 11.000 mq.

L’area ex Nigi vista dall’alto

L’area ex Nigi è un vero e proprio buco nero situato alla porta Nord della Città di Mogliano Veneto. Con questo intervento di rigenerazione urbana, il Comune trova finalmente la possibilità di riqualificare l’area senza edificare un solo metro cubo in più rispetto all’esistente, ma anzi, ottenendo un grande beneficio per la collettività in opere pubbliche pari a 3.660.000 euro. La società Visotto Supermercati, proprietaria dell’area, si è impegnata infatti a realizzare la caserma del Comando di Polizia Locale Intercomunale e la sede della Protezione Civile recuperando l’edificio della ex Datalogic limitrofo allo stabile ex Nigi.



Un intervento di recupero unico nel suo genere

Il recupero dell’ex Nigi è un intervento unico nel suo genere, in quanto viene restaurato e conservato l’edificio di pregevole archeologia industriale a cui molti moglianesi sono legati: in passato lo stabilimento ha rappresentato una realtà leader a livello nazionale, portando ricchezza e benessere in città.

Quando lo stabile fu costruito, negli anni Sessanta, l’Amministrazione Comunale di allora pose degli stringenti vincoli estetici, considerata la posizione lungo la strada Napoleonica; tant’è che l’attuale volontà non è quella di demolire l’attuale manufatto, bensì di recuperarlo, attuando importanti lavori di manutenzione straordinaria con consolidamento strutturale (lavori che sono già iniziati).

L’ampio sito ex Nigi, da anni abbandonato a se stesso, non sarà trasformato in un centro commerciale, bensì in un’unica struttura di vendita adibita a supermercato, dove si andranno a recuperare non solo i fabbricati ma anche tutta l’area pertinenziale a parcheggi, viabilità e verde.



Come ha spiegato questa mattina il Sindaco di Mogliano Veneto Davide Bortolato durante la conferenza stampa in loco: «Con questa operazione si materializza per il nostro Comune un’opportunità storica, quella di far rinascere un’importante area della Città da troppo tempo abbandonata a se stessa, andando altresì a realizzare una vera e propria Cittadella della Sicurezza in un luogo strategico, con la nuova caserma della Polizia Locale e la nuova sede della Protezione Civile».

Ha poi aggiunto il Vicesindaco con delega alle Attività produttive Giorgio Copparoni: «L’insediamento di una nuova struttura di vendita che offre nuovi prodotti e servizi non può che migliorare il tessuto commerciale della Città. Non possiamo poi dimenticarci che oggi la frazione di Campocroce è sprovvista di qualsiasi struttura di vendita alimentare. Il commercio si evolve e la sfida quotidiana per gli Amministratori pubblici è quella di dare la possibilità ai cittadini di non lasciare il proprio Comune per ricercare servizi».

«Con questa importante perequazione diamo soluzione adeguata alle necessità del Corpo Intercomunale della Polizia Locale e della Protezione Civile, organi fondamentali per la sicurezza dei nostri concittadini; oggi i locali che li ospitano non sono di proprietà del Comune e sono inadeguati rispetto alle possibilità di servizi erogabili ai cittadini» ha concluso l’Assessore con delega alla Polizia Locale e Protezione Civile Marco Donadel.