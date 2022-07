TG WEB – Edizione del 23 luglio 2022

Benvenuti a una nuova edizione del TG WEB “Il Nuovo Terraglio”. Conosciamo le notizie più importanti della settimana.

1️⃣ Ogni nostra azione è importante per la salvaguardia del Pianeta: intervista a Paola Zuliani, referente FCAPP Gruppo di Treviso

2️⃣ Pesticidi nei campi: gli effetti nascosti pericolosi per la natura

3️⃣ Lasciare un animale al caldo è reato. Cosa fare per salvarlo?

4️⃣ Tokyo dà il “bentornato” ai primi turisti italiani

5️⃣ Lago Film Fest, 18° Festival Indipendente di Cinema di Ricerca a Revine Lago