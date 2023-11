Stella Terra è il primo fuoristrada al mondo alimentato dal sole

Un gruppo di studenti dell’Università di Eindhoven, Paesi Bassi, ha realizzato un’auto solare rivoluzionaria: si chiama Stella Terra ed è il primo fuoristrada al mondo alimentato dal sole. Questa auto ecologica e innovativa dimostra le enormi possibilità delle energie rinnovabili per la mobilità del futuro.

Stella Terra è un fuoristrada a quattro posti che ha un peso di circa 600 kg e una batteria da 60 kWh. La sua caratteristica principale è di avere dei pannelli solari che coprono il tetto e il cofano, generando circa 1,8 kW di energia, abbastanza per viaggiare per 600 km al giorno. L’auto ha inoltre un sistema intelligente che regola il consumo di energia in base al clima e al tipo di strada.

