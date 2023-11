DDSocial: bambini e anziani coltivano l’orto a Dorsoduro

Una mattinata speciale, questa mattina a Dorsoduro, per i bambini della scuola dell’infanzia Arcobaleno di Campalto. Appuntamento all’orto del DD Social, il centro ricreativo per anziani autosufficienti a San Basegio. Ad accogliere bimbi e insegnanti, i nonni che quotidianamente coltivano l’appezzamento di terreno per ricavarne ortaggi di vario genere.

VENEZIA – “Il nostro è un progetto intergenerazionale – ha spiegato Sara Bonometto, responsabile sociale di Istituzione Veneziana – per far conoscere ai più piccoli come si coltivano le verdure, grazie anche all’aiuto del nostro ortolano. Ma non solo: i bambini hanno anche l’opportunità, di apprendere come, lavorando direttamente la terra senza acquistare il cibo confezionato, si riducono gli imballaggi e quindi i rifiuti”.

Quello di oggi è uno dei tanti appuntamenti che il centro anziani organizza coinvolgendo le scuole del territorio per avvicinare i bambini alla conoscenza della terra e delle piante, ma anche per avvicinare generazioni diverse tra loro: “Il 24 ottobre scorso – ha spiegato l’assessore alle Politiche educative Laura Besio – si è svolto un altro momento speciale con la Scuola dell’Infanzia Girasole, perché crediamo molto in esperienze didattiche di questo tipo. La nostra idea è quella di una scuola che va anche fuori, conosce il mondo e incontra le persone, come oggi. Qui Comune e Istituzione Veneziana hanno messo a disposizione uno spazio per la città, per i nonni soprattutto, ma anche per i bambini e per chi ha voglia di sporcarsi le mani e imparare come si fa a coltivare la terra e ricavarne dei frutti”.

Presente, per l’Amministrazione comunale, l’assessore alle Politiche educative, Laura Besio, che ha accolto con favore l’iniziativa proposta da Istituzione Veneziana, ovvero l’ente che, insieme al Comune di Venezia e al servizio InformAnziani di Ipav (Istituzioni pubbliche di assistenza veneziane) ha realizzato il progetto DDSocial. Oltre all’orto, a San Basegio si trova anche il Centro Sole, lo spazio dove si svolgono le attività al chiuso.