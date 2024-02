200 studenti e studentesse hanno dato il via a START.HUB, il percorso di formazione sull’imprenditorialità dell’Università Iuav di Venezia.

Iuav START.HUB punta a individuare startup dedicate al progetto sostenibile inteso come cura e manutenzione dell’ambiente costruito, a tutte le scale e in tutti gli ambiti: dal territorio, alle arti, alla città, all’architettura, alla moda e al design. Le migliori idee parteciperanno a un percorso di accelerazione che vede coinvolte le 9 università del triveneto e potranno diventare spin-off universitari di Iuav.

Giunto alla quarta edizione, START.HUB ha visto nascere numerose startup oggi affermate sul mercato, con progetti d’impresa innovativi dedicati alla cura dell’ambiente e delle persone. La scorsa edizione ha visto 50 progetti candidati alla call for ideas, 90 partecipanti alla startup school, 12 team selezionati per START.HUB, 36 ore di formazione online, 32 ore di formazione on site e 3 Team vincitori.

Due importanti progetti

Quest’anno START.HUB ha un valore aggiunto, perché fanno parte del percorso due importanti progetti che arricchiscono l’esperienza dei partecipanti: si tratta di Start Venice Up, un’iniziativa finanziata dalla Regione Veneto che punta alla promozione, formazione e avviamento di nuove realtà imprenditoriali sotto la guida di Confindustria SIAV, Strategy Innovation e Iuav. Obiettivo primario di Start Venice Up è fare di Venezia un centro di eccellenza dedicato a promuovere, sostenere e trattenere nuove imprenditorialità, intese come agenti di cambiamento positivo per l’ambiente e la società. A Start Venice Up si aggiunge l’attività di formazione di startup e spinoff universitari prevista dallo Spoke 4 City Architecture and Sustainable Design, che fa parte del più ampio progetto iNEST – Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem, una delle 11 reti italiane di ricerca su base territoriale finanziate dal PNRR, di cui Iuav è partner.