Progetto Donne Veneto Aps offre un’opportunità unica per celebrare l’8 marzo, la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna

Anche quest’anno, Progetto Donne Veneto Aps offre un’opportunità unica per celebrare l’8 marzo, la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, attraverso una serie di appuntamenti dedicati alla lettura con il progetto “donnecheleggono…donnecheleggono”. Quest’anno saranno ospiti di diverse sedi, tra cui la Biblioteca di città Giardino Andrea Zanzotto e la BRaT Biblioteca dei Ragazzi E. Demattè. È un momento di riflessione e celebrazione, un’occasione per condividere la forza delle donne attraverso la lettura.

Le novità di questa edizione

Vi sono diverse novità per questa edizione speciale. La partecipazione del Bookclub Zanzotto presso la Biblioteca Comunale Zanzotto amplia le possibilità di coinvolgimento della comunità, offrendo un’ampia finestra di tempo per partecipare alle attività di lettura. Presso la BRaT, il gruppo Abibrat condurrà laboratori di lettura rivolti ai ragazzi dai 7 ai 14 anni, offrendo loro l’opportunità di esplorare storie e mondi attraverso la lettura.

Sono inoltre lieti di annunciare l’adesione alla maratona di lettura da parte di Afrostart Italia e “Raccontami le parole”, che portano un importante contributo alla diversità e all’inclusione attraverso la lettura. Inoltre, quest’anno è stata scelta l’aggiunta di un luogo di lettura fuori città presso il Centro Commerciale Panorama di Castrette di Villorba, offrendo un’opportunità per raggiungere un pubblico più ampio e diversificato.

L’Importanza della lettura

La lettura è un atto di libertà e conoscenza che apre le porte a nuove prospettive e visioni del mondo. Tuttavia, non sempre alle donne è stato concesso questo privilegio. Sebbene l’istruzione sia diventata obbligatoria per entrambi i sessi nel corso del tempo, le donne hanno spesso affrontato discriminazioni nell’accesso all’istruzione e alla cultura. Oggi, mentre facciamo progressi nel riconoscimento e nella tutela dei diritti delle donne, è importante riflettere sulle sfide che ancora affrontiamo e sulla necessità di continuare a promuovere l’uguaglianza di genere.

Rivendicando uno spazio pubblico

Attraverso la lettura ad alta voce in luoghi pubblici accessibili a tutti, si simboleggia la rivendicazione di uno spazio pubblico dove le voci delle donne possono essere ascoltate e celebrate. È un modo per onorare coloro che hanno lottato per i diritti delle donne e diffondere la conoscenza della storia delle donne, un patrimonio essenziale che offre orgoglio, conforto e coraggio per affrontare le sfide future.

Gli eventi “Donnecheleggono…” sono aperti a tutte e tutti, con la possibilità di partecipare attivamente alla lettura o semplicemente ascoltare e condividere. Si invita anche gli uomini a unirsi in questo momento di celebrazione e riflessione.

“Ogni parola letta è un passo avanti nella ricerca di uguaglianza e libertà. Unisciti a noi nell’8 marzo per celebrare la forza delle donne attraverso la lettura.”