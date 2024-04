Sport e prevenzione alle dipendenze

In occasione della Giornata Mondiale della Salute, alla Easter Cup di Monselice le giovani atlete del volley hanno lanciato un potente messaggio contro le dipendenze.

MONSELICE – In occasione della Giornata Mondiale della Salute, che si celebra oggi 7 aprile, l’iniziativa intrapresa il 30 marzo dalle ragazze Under 14 della squadra Cividale Volley, a Monselice, ha dimostrato un grande impegno nella promozione della salute e nella sensibilizzazione contro le dipendenze.

Le giovani atlete hanno indossato le magliette del loro sponsor, Mondo Libero dalla Droga, durante il torneo Easter Cup 2024, trasmettendo un potente messaggio contro le dipendenze, sottolineando l’importanza dello sport come mezzo per mantenere uno stile di vita sano.

La partita contro la Polisportiva Santa Giustina ha visto la Cividale Volley conquistare il quarto posto, dimostrando non solo abilità sportive ma anche un forte impegno sociale. La scelta di indossare le magliette dell’associazione durante il riscaldamento, con il messaggio “Scopri la Verità sulla Droga”, è stata un gesto significativo per diffondere consapevolezza tra i partecipanti e gli spettatori.

È importante riconoscere che nonostante gli sforzi per contrastare il problema della droga tra i giovani, questa piaga persiste e continua ad aumentare. È qui che l’associazione Mondo Libero dalla Droga assume un ruolo cruciale, lavorando instancabilmente per educare e proteggere le comunità dal pericolo delle sostanze stupefacenti.

Come affermò l’umanitario L. Ron Hubbard, “L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione”. Da oltre 20 anni, Mondo Libero dalla Droga si impegna in un lavoro di squadra per fornire tale istruzione e per creare comunità più sicure e consapevoli.

Per coloro che desiderano saperne di più sull’iniziativa o desiderano partecipare alla campagna di sensibilizzazione, è possibile contattare l’associazione tramite l’indirizzo [email protected] o visitare il sito web.