Al-Anon: accettare e comprendere

Attenta a tematiche di salute mentale e di benessere della società, la nostra Redazione desidera sensibilizzare i lettori su un tema importantissimo: l’alcolismo, una malattia che coinvolge la famiglia, gli amici e i colleghi di lavoro e come i Gruppi familiari Al-Anon possono aiutare a risolvere il problema.

La testimonianza di un coraggioso membro Al-Anon

Mio padre è stato un alcolista per gran parte della mia vita. Ricordo i momenti di tensione, le serate buie in cui sembrava spegnersi nel fondo di una bottiglia. Era come se la sua presenza fosse solo un’ombra di ciò che avrebbe potuto essere. Ma tutto iniziò a cambiare quando, sei mesi fa, cominciò ad affrontare il suo problema con l’alcol.

La nostra famiglia ha vissuto anni di tormento, con riunioni interminabili e notti passate a cercare di capire come aiutare mio padre. Abbiamo toccato il fondo quando siamo arrivati al punto di doverlo estrarre dall’auto perché non aveva la forza di aprire lo sportello. Eravamo esausti, emotivamente e fisicamente.

La svolta è arrivata quando il nostro medico di base ci ha consigliato di contattare il gruppo Al-Anon. All’inizio ero scettico, ma una sera ho deciso di accompagnare mio padre ad un incontro. È stato lì che ho compreso che l’alcolismo non è solo un vizio, ma una malattia. Questa consapevolezza ha cambiato la mia prospettiva: mio padre non era un debole, ma un malato che aveva bisogno di sostegno e comprensione.

Ho iniziato a ripetere dentro di me che non era colpa sua, che dovevo trattare il suo alcolismo come avrei trattato qualsiasi altra malattia. Ma nonostante questa nuova consapevolezza, ho dovuto affrontare il senso di perdita e il vuoto lasciato dalla mancanza di una figura paterna affidabile durante la mia crescita.

Ho capito che dovevo prendere in mano la mia vita, anche se significava rischiare di sbattere contro gli ostacoli lungo la strada. Ho fatto molte scelte sbagliate, ho attraversato momenti di crisi profonda, ma ho anche iniziato a vedere i primi frutti del mio impegno.

Non è stato facile perdonare mio padre per gli anni di sofferenza che ha causato alla nostra famiglia, ma ora che ha intrapreso il cammino della sobrietà, posso finalmente guardare avanti con speranza. Non c’è più la battaglia dell’alcol accanto a lui, e questa è una vittoria per tutti noi.

La mia storia è solo una delle tante, ma spero che possa portare un raggio di speranza a chiunque stia lottando contro l’alcolismo, sia esso il malato o i suoi cari. La strada verso la sobrietà è lunga e tortuosa, ma con amore, sostegno e determinazione, è possibile superare ogni ostacolo e rinascere in una vita piena di felicità e serenità.