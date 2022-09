Sostegno alle Aziende alle prese con il caro bollette

Attivato plafond di 500.000.000 per sostegno BOLLETTE IMPRESE

FidoImpresa Spa lancia la soluzione per sostenere le Aziende alle prese con il caro bollette appartenenti ad ogni settore economico.

Il servizio creditizio creato dalla realtà veronese permette di:

rifinanziare le bollette già ricevute negli ultimi mesi;

creare in anticipo un plafond di liquidità per quelle in arrivo nel 2022 e 2023.

Il servizio si completa rateizzando il tutto da 36 fino a 72 mesi. In questo modo, le Aziende riescono sia a recuperare la liquidità già spesa sia a gestire e a programmare con serenità gli impegni futuri.

Il plafond per ora attivato è di 500.000.000 di euro ed è operativo per tutte le richieste pervenute entro il 30 Settembre 2022.

Le domande saranno gestite con priorità in base all’ordine di arrivo.

Per maggiori info si rimanda al sito: https://www.fidoimpresa.it/IT/home/.

Fidoimpresa.it è un innovativo servizio per far accedere le Aziende a ogni forma di finanziamento d’impresa, sia essa tradizionale come il credito bancario, straordinaria come il mercato dei minibond, dei venture capital e della borsa, sia essa innovativa come il crowdfunding, il direct lending, il factoring digitale e i sistemi basati sull’utilizzo della tecnologia blockchain.