Città della Speranza, staffetta solidale con i campioni dello sport e gli atleti dell’Arma dei Carabinieri

Una staffetta che attraversa tutta l’Italia per supportare la Ricerca oncologica pediatrica: l’iniziativa di Fondazione Città della Speranza con il Patrocinio e la partecipazione degli atleti dell’Arma dei Carabinieri.

La staffetta “Facciamo correre i Campioni” mira a supportare la ricerca oncologica pediatrica, tema centrale per la Fondazione Città della Speranza che si occupa di promuovere la ricerca scientifica contro le malattie oncologiche.

La staffetta solidale è dedicata al Prof. Luigi Zanesco, Professore Emerito di Pediatria, fondatore dell’Oncoematologia Pediatrica di Padova e che vedrà gli atleti dell’Arma dei Carabinieri scortare provette simboliche attraverso tutta Italia, lungo il percorso che i campioni di sangue compiono quotidianamente, per raggiungere la Torre della Ricerca di Città della Speranza e la Clinica Oncoematologica Pediatrica di Padova.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa, martedì scorso, sono intervenuti la senatrice Daniela Sbrollini, il Tenente Colonnello Andrea Domenici – Comandante Radiomobile Comando Provinciale Torino, Franco Masello Fondatore e Presidente onorario di Città della Speranza, la Prof.ssa Alessandra Biffi – Professore Ordinario dell’Università degli Studi di Padova e Direttore della Clinica di Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedale Università di Padovae la Dr.ssa Stefania Fochesato, responsabile fundraising di Città della Speranza.

Nell’introdurre l’evento, la senatrice Daniela Sbrollini ha sottolineato il valore non solo simbolico dell’iniziativa, che grazie al supporto dell’Arma dei Carabinieri “vede coniugare beneficienza, ricerca scientifica e sport, e tutti gli anni è una manifestazione capace di raccogliere fondi per finanziare i borse di studio per i ricercatori di IRP di Città della Speranza”

“Questa Staffetta è una manifestazione che mi emoziona ad ogni nuova edizione” dichiara Franco Masello – fondatore di Città della Speranza “ma quest’anno in modo particolare ho voluto partecipare alla presentazione perché ricorrono i 10 anni dalla fondazione di IRP e della Torre della Speranza luogo in cui i nostri ricercatori tutti i giorni si impegnano con la stessa logica della staffetta nella lotta contro le malattie oncologiche pediatriche”.

“Il tema scelto che simboleggia quest’anno la Staffetta per la Speranza dichiara Alessandra Biffi – Direttore della Clinica di Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedale Università di Padova– è direttamente collegato all’attività che quotidianamente facciamo a Padova e per cui siamo diventati un centro di eccellenza a livello internazionale ovvero il monitoraggio e gli screening tumorali in ambito pediatrico. Tutti i giorni riceviamo provette dagli Ospedali e i presidi sanitari di tutta Italia per effettuare analisi e screening e siamo in grado di mappare con continuità l’impatto sociale oltre che quello prettamente sanitario delle patologie tumorali, per cui riteniamo sia importante fare continua opera di divulgazione e prevenzione su tutto il territorio nazionale. La ricerca è stata la chiave che ha portato negli anni i tassi di guarigione ad una media dell’85 per cento in campo oncoematologico e addirittura al 95 per cento di alcune leucemie, per cui ci sono segni tangibili dei risultati ottenuti ma proprio perché stiamo parlando di età pediatrica dobbiamo monitorare e analizzare ogni nuova possibile insorgenza per essere efficaci nelle cure”.

La staffetta avrà il via dal Lungomare Giardini Naxos di Taormina, il prossimo 12 settembre e toccherà 8 diverse regioni Italiane fino a giungere il 17 settembre Padova, dove saranno consegnate le provette simboliche che hanno attraversato l’Italia. Il percorso sarà affrontato dagli atleti, alcuni dei quali campioni nazionali dell’Arma dei Carabinieri che rappresentano il nostro Paese nelle diverse discipline a livello sportivo e desiderosi di supportare la ricerca.

Le tappe della staffetta