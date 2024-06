Solidarietà a Divin Codino

Il Presidente del Veneto Luca Zaia ha espresso tutta la sua vicinanza a Roberto Baggio che ha subito una tremenda aggressione nella sua casa, mentre con i familiari guardava la partita dell’Italia contro la Spagna

Vicenza – Erano circa le 22 e stava iniziando il secondo tempo. Forse Roberto Baggio non ha visto l’autogol dell’Italia, perché poco prima ha sentito entrare in casa 5 persone armate e con il volto coperto dai passamontagna. Ne è nata una colluttazione dove l’ex campione ha avuto la peggio. Un forte colpo in testa, con il calcio della pistola, lo ha fatto desistere e assecondare i malviventi. Questi hanno chiuso lui e tutta la famiglia in una stanza.

Lì, sanguinante per la ferita in testa, Baggio con la moglie e i tre figli, sono rimasti per circa un’ora. Quando non hanno sentito più rumori intorno, hanno forzato la porta e sono usciti. Subito hanno chiamato le Forze dell’Ordine. La casa intanto era stata ripulita.

Roberto Baggio ha trascorso la notte tra ospedale e caserma dei carabinieri, per i punti di sutura alla fronte e per completare i verbali utili all’indagine.

La solidarietà di Zaia

“Esprimo vicinanza e solidarietà a Roberto Baggio e ai suoi familiari, e sono certo di potergli inviare l’abbraccio di tutti i Veneti che ha fatto sognare con la sua abilità ineguagliabile sull’erba dei campi internazionali. Mi auguro che ‘Divin Codino’, campione simbolo del nostro calcio e della nostra regione, persona che sentiamo vicina e amica, possa rimettersi presto insieme ai suoi da questa brutta serata e dalle ferite per le quali è stato seguito e medicato dal personale delle strutture sanitarie di Arzignano della Ulss Berica con cui mi sono tenuto in contatto. L’esperienza vissuta nella sua abitazione, colpito e derubato da parte di malviventi inqualificabili, accomuna la sua ad altre famiglie che hanno purtroppo subito esperienze simili e, come per tutti i casi, confidiamo che i malviventi possano essere assicurati presto alla Giustizia”.

Con queste parole il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime solidarietà a Roberto Baggio, ferito seriamente dopo essere stato vittima di aggressione a scopo di rapina nella sua abitazione dei Altavilla Vicentina durante la partita Italia-Spagna di ieri sera.

Roberto Baggio, 57 anni, ex calciatore italiano, di ruolo attaccante o centrocampista, vicecampione del mondo con la nazionale italiana nel 1994, è soprannominato Raffaello per l’eleganza dello stile di gioco e Divin Codino per la caratteristica acconciatura. É ritenuto uno dei migliori giocatori nella storia del calcio.