Senior Housing: benessere e socializzazione per anziani

Il Villaggio Novoli offre agli anziani attivi una comunità accogliente e una gamma completa di servizi per favorire il loro benessere e la socializzazione.

FIRENZE – A Firenze è stato inaugurato il Senior Housing per anziani autosufficienti, situato al numero 48 di via Baracca. Questa struttura offre 37 appartamenti dedicati a persone over 65, che godono di autonomia, ma desiderano vivere in un ambiente comunitario con servizi personalizzati, culturali e socio-sanitari.

Il Villaggio Novoli è progettato con l’obiettivo di promuovere la socializzazione e il benessere degli ospiti. Qui, gli abitanti possono condividere spazi comuni e accedere a una gamma di servizi personalizzati, che comprendono attività culturali e socio-sanitarie come attività ricreative, assistenza personale, consegna della spesa a domicilio e accesso a servizi medici.

Come sono strutturati

Gli alloggi, che variano da bilocali a trilocali, sono spaziosi e dotati di aria condizionata. Ogni appartamento è provvisto di un angolo cottura completamente attrezzato, TV, wifi e fibra ottica per garantire il massimo comfort e connettività agli inquilini.

Il contratto di affitto proposto è di tipo 4+4, con un canone mensile compreso tra 1265 e 1470 euro a seconda della tipologia di appartamento scelta. Questa cifra include non solo l’affitto, ma anche gli oneri condominiali e una serie di servizi base quali coordinamento generale, assistenza personale, reperibilità notturna per emergenze e attività ricreative e sociali.

Tuttavia, le utenze private come elettricità, acqua, telefono, gestione rifiuti e connessione internet non sono comprese nel canone mensile e sono a carico degli inquilini.