Scontro tra treno e furgone rubato

Il furgone trasportava 15 biciclette rubate dal negozio “Crazy Sport” di Vittorio Veneto

Ieri mattina, intorno alle ore 06.30 circa, il treno regionale che percorreva la tratta ferroviaria Belluno-Conegliano, in direzione sud, giunto all’altezza del km. 8 della linea ferrata, in località Scomigo del capoluogo coneglianese, ha impattato con la parte posteriore di un furgone Fiat Iveco abbandonato sui binari. Il veicolo, a seguito dello scontro, è caduto giù per la scarpata fiancheggiante la ferrovia.

Il convoglio trasportava circa 40 passeggeri, tutti rimasti illesi, così come il macchinista.

Sul posto, oltre a personale dei Vigili del Fuoco, sono presto giunti i Carabinieri di Conegliano e Vittorio Veneto, che, dalle prime indagini, hanno accertato che il furgone era stato rubato nella giornata precedente a Nervesa della Battaglia, in danno di una società agricola del luogo. Durante la notte il veicolo era quindi stato utilizzato, da ignoti malfattori, a Vittorio Veneto, per perpetrare il furto di 15 biciclette ai danni del negozio “Crazy Sport”.

Secondo la ricostruzione dei fatti, i malfattori, durante la fuga, avrebbero imboccato una strada sterrata e, giunti in prossimità della linea ferroviaria, sfondato la recinzione in cemento posta vicino ai binari, oltrepassandoli per scaricare la refurtiva su un altro mezzo che si trovava dalla parte opposta. Il furgone, però, si sarebbe incastrato sui binari, sicché gli ignoti malfattori, dopo averlo quasi interamente svuotato lo avrebbero abbandonato sul posto dove successivamente è avvenuto l’impatto.

Quando i militari dell’Arma e i Vigili del Fuoco hanno aperto il furgone nella scarpata, hanno rinvenuto soltanto due biciclette, che evidentemente non sono state scaricate in tempo dai malfattori e che saranno restituite al legittimo proprietario.