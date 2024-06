Women for Freedom in Jazz 2024

L’ottava edizione della rassegna musicale a Venezia sostiene l’organizzazione umanitaria Women for Freedom. Le voci femminili del jazz si uniscono per supportare le donne in condizioni di fragilità

VENEZIA – Sara Longo, Ginga, Malika Fé, Perla Palmieri, Sara Fortini e Lara Ferrari saranno le protagoniste dell’ottava edizione di “Women for Freedom in Jazz”. Questo evento estivo, che combina concerti e cene, si terrà sulla terrazza panoramica dell’Hotel Carlton on The Grand Canal, dal 4 luglio al 12 settembre. L’iniziativa, ormai un appuntamento fisso e atteso, è stata presentata oggi all’Hotel Carlton di Venezia, con la presenza dell’ideatrice e direttrice artistica Elena Ferrarese, lo staff, la proprietaria dell’hotel Paola Cori, il fondatore di Women For Freedom Davide Parise, Claudio Donà e alcuni artisti coinvolti.

Concerti a cena e solidarietà

Il programma del 2024 vuole rendere omaggio alle artiste del passato che hanno influenzato la storia della musica e lottato per la loro emancipazione. Sara Longo inaugurerà l’evento giovedì 4 luglio alle 21 con il progetto “Mystery Tour”, accompagnata dal contrabbassista Alvise Seggi. Il duo esplorerà la musica dei Beatles e renderà omaggio a grandi donne del jazz come Carla Bley, Mercedes Sosa e Cesaria Evora.

Giovedì 11 luglio, Ginga, la regina del gospel, presenterà “Deep in My Soul” insieme al pianista Alessandro Omiciuolo, offrendo un viaggio tra soul, neo-soul e jazz.

Il 18 luglio, Malika Fé, accompagnata da Dario Zennaro alla chitarra e Lello Gnesutta al basso, presenterà “Canto e racconto: jazz e femminismo”, un progetto ispirato dal lavoro di Angela Davis e dedicato alle donne del movimento di emancipazione afroamericano.

Perla Palmieri si esibirà il 25 luglio con “My Jazz Identity”, includendo il brano “The Dry Cleaner From The Moines” di Joni Mitchell, reinterpretato con altre 25 artiste per il progetto “Women in Jazz Unite! Italy”.

Nuove uscite discografiche

Il mese di settembre inizierà con una nuova uscita discografica di Caligola Music. Giovedì 5, Sara Fortini e Federico De Vittor presenteranno “Songs from a Window”, un progetto che spazia dal jazz ai ritmi afro-latini.

L’evento si concluderà giovedì 12 settembre con Lara Ferrari, voce solista degli Sugarpie and the Candymen, che renderà omaggio alle voci femminili dell’American Songbook, accompagnata dal chitarrista Michele Corcella.

Obiettivi di Women for Freedom

Nata nel 2017, la rassegna sostiene Women for Freedom, un’associazione indipendente che promuove progetti umanitari per proteggere e assistere donne e bambini vittime di tratta, sfruttamento sessuale, violenza e povertà. Durante i concerti, l’associazione condivide le sue tematiche e distribuisce materiale informativo.

I concerti si svolgono sulla terrazza Top Of The Carlton Sky Lounge dell’Hotel Carlton, con vista sul Canal Grande. L’accesso ai concerti include una cena obbligatoria, con le specialità del Ristorante La Cupola.

Partecipazione della Città di Venezia

L’evento è parte del programma “Le Città in Festa” del Comune di Venezia. Con oltre 30 mila euro donati nelle edizioni precedenti, Women For Freedom In Jazz continua a promuovere la cultura del rispetto e del supporto reciproco attraverso la musica e la solidarietà.

PRENOTAZIONI:

https://shop.corihotels.it/it/prodotto/women-for-freedom-in-jazz/

Oppure:

Hotel Carlton On The Grand Canal

tel. 0412752200 [email protected]

www.carltongrandcanal.com

INFORMAZIONI WOMEN FOR FREEDOM ONLUS:

www.womenforfreedom.org