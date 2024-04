Amara sconfitta in casa per l’Imoco Volley

La Savino Del Bene Scandicci ha dimostrato di essere una degna rivale per portare a casa lo scudetto.

TREVISO – La gara 1 delle finali scudetto che si è disputata ieri sera al Palaverde di Villorba (TV) è quella tra Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano e Savico del Bene Scandicci. La vittoria è stata conquistata dalle atlete toscane.

Sabato 20 aprile si gioca la gara 2 delle finali a Firenze.



La partita

Inno d’Italia, fischio d’inizio, parte per il primo set. Che la serata non sia delle più favorite, per le padrone di casa, è evidenziata dall’inizio fulmineo delle biancoblù, che si portano in vantaggio sul 5-9. Il pareggio viene raggiunto al 10. Si continua a giocare e si raggiunge un dibattuto 22-24.

Il break decisivo è per le atlete di Scandicci, che si aggiudicano la vittoria del primo set.

Bel distacco nel secondo set, la squadra coneglianese arriva sul 19-13. Pantere grintose, toccano il 25-16 e si riparte dall’uno a uno.

Il terzo set procede lento fino al pareggio.

12-12.

Poi 15-15.

E ancora 19-19.

20-20.

21-21.

22-22.

Tre punti consecutivi per Scandicci, che festeggia sul 22-25.

Comincia il quarto set con un servizio del capitano. Ma è punto per Scandicci. Si continua. 4-7. Scandicci in vantaggio.

A 10-14 inizia la rimonta. È subito 12-14.

13-14, l’esplosione del pubblico!

Scandicci rimane in vantaggio fino al 17-18.

Poi il pareggio.

19-18 con una formidabile murata dell’Imoco. A cui fa subito seguito una seconda murata: 20-18!

Scandicci prova a riavvicinarci con un 20-19, ma è presto 21-19 per Imoco.

21-21. Batte Scandicci. Palla fuori.

Imoco torna in vantaggio per 22-21, ma dura poco: si va sul 22 pari.

22-23 per la squadra fiorentina, che poi batte fuori. 23-23.

Anche il pubblico inizia a sudaere.

23-24.

24-24.

25-24.

26-24! Imoco porta a casa il quarto set!

Fischio d’inizio del quinto set. Conduce Imoco per 3-2, poi raggiunta dal 3-3.

4-3, sempre Imoco in vantaggio.

Sul 7-4 viene chiamato un time-out.

Si riprende, punto per Imoco, di nuovo e poi ancora. Ma il vantaggio si assottiglia: siamo 13-11.

Si prosegue per 14-13. In testa ancora Imoco.

14-14. Pareggio.

Poi è punto per Scandicci, 14-15.

15-15. A chiudere la partita è Scandicci sul 15-17, con due punti consecutivi.