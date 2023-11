Rimonta Reyer in EuroCup

Incredibile rimonta della Reyer in EuroCup. In sei minuti ribalta la partita contro il Cedevita Olimpija Lubiana e va a vincere 95-87.

MESTRE – Non c’è dubbio che il Basket sia uno sport fatto per i non deboli di cuore. La partita di ieri sera ce l’ha ricordato una volta in più. Una rimonta incredibile quella che ha portato l’Umana Reyer Venezia alla seconda vittoria in EuroCup.

Una squadra abbastanza rattoppata ma di grande cuore che contro il Cedevita Olimpija Lubiana deve far a meno dell’infortunato Parks ma anche degli influenzati Brooks e dello stesso coach Spahija. Il capitano De Nicolao è in panchina nonostante la febbre di domenica scorsa, come gli acciaccati Simms e Tessitori, reduci dagli infortuni di Pistoia.

Sembrava che la maledizione di questa edizione di EuroCup non fosse ancora finita quando a 6’30” dalla fine Lubiana era avanti di 11 con Tessitori fuori per falli. Invece gli orogranata si uniscono ancora di più e grazie alle prove di Brown jr., autore di 21 punti con 26 di valutazione, Spissu (10 punti, 8 assist e 6 rimbalzi, per 18 di valutazione) e Tucker (19 punti, 6 rimbalzi e 21 di valutazione) vanno a vincere la partita per 95-87.

La partita

Solito quintetto per Venezia con Spissu, Tucker, Casarin, Simms e Tessitori in campo dal primo minuto. La partita inizialmente è molto equilibrata fino al 14 pari, poi Lubiana inizia a prendere il volo grazie alle migliori statistiche al tiro da tre punti (3/4 contro il 3/10 della Reyer) chiudendo il primo quarto in vantaggio 21-27.

Anche il secondo prosegue con la stessa inerzia, con Lubiana che continua a tenere ottime percentuali nel tiro dalla distanza (5/7) riuscendo a portarsi anche sul +9. Si va alla pausa lunga sul 42-47.

Al rientro dagli spogliatoi la Reyer sembra un’altra squadra, portandosi due volte a -2 prima di subire un break dal Cedevita (49-57) e i terzi falli di Simms e Tessitori. Casarin da tre e Tessitori in schiacciata su assist di Spissu, riportano gli orogranata di nuovo sotto 54-57. Sembra che la rimonta sia fatta, invece Lubiana piazza un altro break e anche Casarin arriva al quarto fallo. Si chiude il periodo sul 62-72.

L’ultimo quarto inizia con l’uscita per falli di Tessitori, come sempre tra i migliori, ma questo non demoralizza Venezia che anzi, dal -11 (70-81) al 33’30”, segna 9 punti di fila portandosi sul punteggio di 79-81 a 5 minuti dalla sirena. Casarin stoppa, quinto fallo anche per Simms, Brown jr. segna il pareggio.

Ormai la partita è nelle mani dei padroni di casa rinvigoriti dalla clamorosa rimonta e dal sempre caldo pubblico del Taliercio. A 3’30” dalla fine arriva il meritato sorpasso con Tucker da 3, imitato poco dopo da Spissu. 90-85 nell’ultimo giro d’orologio. Gli sloveni ci provano, ma gli orogranata allungano ancora fino al 95-87 e alla festa finale.

Prossimo impegno in campionato al Taliercio Domenica 12 alle 18 con Brindisi. In EuroCup si tornerà a giocare mercoledì 15, sempre alle 18, sul campo del Wolves Vilnius.

Il tabellino

Parziali: 21-27; 42-47; 62-72

Umana Reyer: Spissu 10, Tessitori 10, Casarin 3, De Nicolao 5, O’ Connell 5, Janelidze ne, Simms 12, Wiltjer 10, Brown jr. 21, Tucker 19. All. Molin.

Cedevita: Stewart 9, Armand ne, Sow 16, Radovic 5, Glas 2, Blazic 16, Matkovic 14, Prepelic 12, Jones 8, Scuka, Klobucar 5, Shashkov ne. All. Turchetto.