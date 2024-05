Reyer chiude con una vittoria

L’Umana Reyer Venezia chiude la Regular Season con una vittoria su Pesaro. La squadra marchigiana retrocede così in Serie A2 dopo 26 anni.

MESTRE – Venezia nel destino delle retrocesse. Dopo la sconfitta della scorsa settimana a Brindisi e la loro contemporanea retrocessione, anche Pesaro perdendo saluta la Serie A dopo ben 26 anni, salvando così i cugini della Nutribullet Treviso. La Reyer ha giocato (giustamente) la sua partita anche se ormai certa del quarto posto in Regular Season e il vantaggio del fattore campo nei Play Off contro la UnaHotels Reggio Emilia.

Una vittoria convincente per 91-79, ma che ha visto gli orogranata sopra anche di 26 punti. Ora la testa tutta a sabato prossimo con l’inizio delle sfide con Reggio.

La partita

L’Umana parte con Spissu, Tucker, Casarin, Simms e Kabengele. L’inizio è equilibrato con Venezia che allunga dal 7-9 del 3′ al 16-9 del 5’30” con Pesaro che chiama Time Out. Simms e Parks portano il vantaggio a +12 al 7’30”. A fine quarto si rivede Pesaro che si riporta sul -7 finale per il 27-20.

Il Secondo periodo vede i marchigiani (che erano obbligati a vincere per sperare di salvarsi) aumentare il break sul 4-14 portandosi a solo due punti dalla Reyer. Coach Spahija chiama il primo Time Out orogranata e dà la scossa per il contro break per il 40-33 al 16’30”. Pesaro risponde con un’altra sospensione e un break di 0-10 per il 40-43 al 19′. Alla sirena sono ancora i marchigiani in vantaggio per 42-44.

La Reyer rientra dagli spogliatoi con ben altro piglio e mette a segno un 10-2 con relativo Time Out ospite sul 52-46. L’Umana continua fino al 18-2. Kabengele arriva alla doppia doppia al 25′ per il 60-46. Pesaro ritrova la via del canestro su azione dopo quasi sei minuti, ma è troppo tardi: al 28′ gli orogranata toccano il +20 (70-50) e le due triple finali di Simms arrotondano al 30′ sul 77-55, a completare un quarto da 35-11.

La partita ormai è praticamente finita con la Reyer che arriva sull’84-58 al 34′ per poi rivedere l’ultimo moto d’orgoglio pesarese per il 91-79 finale.

Il tabellino

Parziali: 27-20; 42-44; 77-55

Umana Reyer Venezia: Spissu, Tessitori 5, Heidegger, Casarin 12, De Nicolao 5, Kabengele 10, Parks 17, Brooks ne, Simms 21, Wiltjer 11, Vanin ne, Tucker 10. All. Spahija.

Carpegna Prosciutto Pesaro: McDuffie 21, Bluiett 19, Visconti 3, Wright-Foreman 20, Ford 2, Tambone 2, Stable 2, Cinciarini 2, Mazzola 2, Totè ne, Love 6. All. Sacchetti.