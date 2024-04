Quinta giornata del contributo di accesso a Venezia, tutto regolare

I controlli svolti hanno verificato in totale quasi 15.000 QR-code, senza rivelare particolari criticità. Sindaco Brugnaro: “L’obiettivo del contributo d’accesso è rendere la Città vivibile, per residenti, lavoratori, studenti e turisti”.

VENEZIA – Il contributo di accesso a Venezia ha l’obiettivo di definire un nuovo sistema di gestione dei flussi turistici e di disincentivare il turismo giornaliero a Venezia in alcuni periodi, in linea con la delicatezza e unicità della Città. Nella giornata di ieri, lunedì 29 aprile, si sono registrati 17.130 paganti, in linea con il dato di domenica, ma in calo rispetto al weekend scorso.



Chi è esente

Tra gli esenti, calano di 7.000 unità (fermandosi a 51.000), gli ospiti in strutture ricettive, poiché già pagano la tassa di soggiorno; ma il maggior numero si registra nel fine settimana. Da considerare che questo dato sovrappone diverse categorie: arrivi, alloggiati e partenze.

Confermati nei numeri complessivi, in quanto sono condizioni permanenti e quindi hanno un voucher fino al 14 luglio, studenti, lavoratori, proprietari di immobili che pagano l’IMU o i titolari di contratti di locazione che non hanno spostato la residenza nella Città antica.

Dopo oggi, sesta giornata in cui è previsto il contributo d’accesso, faranno seguito le date del 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 maggio; 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 giugno; 6, 7, 13 e 14 luglio 2024. Gli orari rimangono sempre gli stessi: 8:30-16:00.

In tutte le giornate in cui è previsto il pagamento del contributo d’accesso, saranno attivi dei varchi fisici ai principali punti di accesso alla città, distinti da varchi prioritari per residenti e lavoratori. Degli steward verificheranno il codice Qr dei visitatori e saranno a disposizione per aiutare chi ne fosse sprovvisto a scaricare il titolo di accesso sul posto e pagare il contributo. Superati i varchi, qualora qualcuno fosse sprovvisto del contributo di accesso sarà multato dai verificatori che effettueranno controlli a campione.

Giornalmente saranno impegnati circa 75 steward informatori in 16 aree; circa 40 steward verificatori e 35 accertatori in circa 15 punti di controllo, i principali dei quali saranno in zona Ferrovia, in zona P.le Roma e in zona San Zaccaria. 70 i totem informativi disseminati nei punti di accesso della città, oltre a Chioggia e a Punta Sabbioni.

Sul portale https://cda.ve.it/it/ è presente una sezione sempre aggiornata delle FAQ.