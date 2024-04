Fotografia: presentato il Piano Strategico

Il nuovo Piano Strategico per lo Sviluppo della Fotografia in Italia e all’Estero per il Triennio 2024-2026 presenta un ambizioso programma di sostegno e promozione del settore fotografico

ROMA – Ieri, presso il Ministero della Cultura a Roma, è stato presentato il tanto atteso Piano Strategico per lo Sviluppo della Fotografia in Italia e all’estero per il triennio 2024-2026, insieme all’avviso pubblico “Strategia Fotografia 2024”. Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti nel supportare e promuovere il settore fotografico italiano, sia a livello nazionale che internazionale.

Il nuovo piano, che amplia e sviluppa alcune proposte del suo predecessore, si concentra su due principali ambiti: la conservazione e valorizzazione del ricco patrimonio fotografico nazionale e il sostegno alle varie componenti artistiche e professionali del settore, che sono elementi chiave dell’identità creativa e artistica contemporanea dell’Italia.

Gli obiettivi

Tra gli obiettivi principali del Piano Strategico vi sono:

Questo piano mira a preservare e promuovere il ricco patrimonio fotografico italiano, sia attraverso iniziative di conservazione che di divulgazione. Sostegno alla Creazione Artistica Contemporanea: Verranno forniti incentivi e supporto alle attività artistiche nel campo della fotografia, al fine di potenziare il sistema dell’offerta e promuovere l’arte fotografica italiana sia a livello nazionale che internazionale.

Verranno implementate azioni volte a sostenere tutte le fasi della filiera fotografica, dalla produzione alla distribuzione e alla promozione. Diffusione della Cultura Fotografica: Si lavorerà per diffondere la cultura fotografica italiana sia a livello nazionale che internazionale, al fine di promuovere l’immagine e l’identità nazionale italiana all’estero.

Il Piano Strategico è stato reso disponibile integralmente sul sito istituzionale della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura nel pomeriggio di ieri.

In concomitanza con il Piano Strategico, verrà pubblicata domani la quarta edizione dell’avviso pubblico “Strategia Fotografia”, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea. Rispetto alle precedenti edizioni, l’investimento complessivo sarà aumentato a 2.700.000,00 euro, con l’obiettivo di sostenere ulteriormente il settore fotografico italiano.

Lo scopo

Lo scopo dell’avviso pubblico “Strategia Fotografia 2024” è quello di supportare:

Incremento delle Collezioni Pubbliche: Attraverso acquisizioni e committenze, si mira a arricchire le collezioni pubbliche italiane con opere e progetti fotografici.

Si promuoverà la conoscenza della fotografia e della cultura fotografica sia in Italia che all’estero. Sviluppo delle Carriere Fotografiche: Si supporterà la formazione e lo sviluppo delle carriere di fotografi, artisti e professionisti del settore.

L’avviso pubblico sarà aperto a una vasta gamma di soggetti, tra cui musei, enti pubblici e privati, istituti universitari, associazioni culturali e professionisti del settore fotografico.

L’intervento del Sottosegretario di Stato alla Cultura con delega alla Fotografia, Lucia Borgonzoni, ha sottolineato l’importanza della fotografia come strumento fondamentale nella costruzione dell’identità culturale italiana. Il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha enfatizzato l’impegno del Ministero nel mettere in risalto la fotografia italiana anche a livello internazionale.

Crediti fotografici: Emanuele Antonio Minerva ‐ Ministero della Cultura