Questa sera torna la Jesolo Moonlight Half Marathon

Tra poche ore partirà la 12^ edizione della Honda Jesolo Moonlight Half Marathon. Dalle 9 l’apertura del Village in Piazza Milano, alle 17 30 l’Alì Family Run, la 10K alle ore 19.30 e l’Half Marathon alle 20.15

JESOLO – Mancano pochissime ore e Jesolo tornerà ad essere capitale del running con la 12^ edizione della Honda Jesolo Moonlight Half Marathon – 10K & Alì Family Run, la spettacolare gara internazionale di corsa su strada nella quale sono attesi 5.500 atleti, con moltissimi partecipanti stranieri provenienti principalmente da Austria, Croazia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna e Ungheria.

Si inizia ad entrare nel vivo della manifestazione già da ieri con l’apertura, alle ore 15, dell’Honda Jesolo Moonlight Village in Piazza Milano, il luogo nel quale transiteranno tutti i concorrenti già iscritti per ritirare pettorale, la t-shirt ufficiale griffata Craft, visitare gli stand espositivi delle aziende sponsor e consegnare negli appositi contenitori ‘Doppio nodo – quaranta 2.0’ le scarpe usate ma in buono stato che verranno poi donate a persone bisognose.

Oggi il villaggio ha aperto già dalle 9 e intratterrà gli atleti fino alla partenza con animazione e buona musica di Radio Bellla & Monella e Radio Piterpan.

Sempre in Piazza Milano, ci si potrà inoltre iscrivere (fino alle ore 17 di sabato 20) alla Alì Family Run. Anche in questo caso, tutti i concorrenti riceveranno t-shirt ufficiale, il pettorale di gara e al termine troveranno un ricco ristoro. La corsa-camminata avrà un duplice nobile scopo: da un lato aiutare la Caritas di Jesolo e dell’altro sensibilizzare sulla lotta globale contro la poliomielite, attraverso il progetto ‘End Polio Now’ del Rotary.

La sede di partenza di tutte e tre le corse verrà allestita in via Danimarca (adiacente a Piazza Milano) e la prima gara a partire sarà proprio la Alì Family Run, che prenderà il via alle ore 17.30, seguita dalla 10K alle ore 19.30 e dalla mezza maratona alle ore 20.15. Sarà possibile seguire la diretta streaming della manifestazione, a partire dalle ore 19.45 online sula pagina Facebook della manifestazione.

La telecronaca sarà a cura di Paolo Mutton, con il commento tecnico dell’azzurro di maratona Migidio Bourifa. Nella 21K, si preannuncia una sfida tutta africana, sia in campo maschile che femminile, tra keniani, eritrei e burundiani, ma si attendono sorprese dagli azzurri Abdoullah Bamoussa, Giuseppe Gerratana e Ademe Cuneo.

Tra le curiosità, l’atleta più maturo in gara è Elio De Bon (84 anni) iscritto nella 10K ludico motoria, mentre nella mezza maratona il primato va a Paolo Barbato (82 anni). Tra gli stranieri, il belga Robert Geys (75 anni). Molto alta è anche quest’anno la partecipazione femminile alla gara. Nella 10K, le donne iscritte rappresentano il 50% del totale dei partecipanti, mentre nella 21K oltre il 30%. I punti di ristoro e spugnaggio saranno unificati, per ridurre il consumo di bottigliette di plastica. I ristori saranno dislocati al 5^ – 10^ – 15^ chilometro nei quali gli atleti troveranno acqua San Benedetto, biscotti Palmisano, integratori ProAction e frutta. Dal 17^ al 20^ chilometro gli atleti potranno rinfrescarsi con le docce che troveranno sul lungomare. Per i concorrenti della 10K, ci sarà un solo punto di ristoro al 5^ chilometro.

Il percorso sarà completamente chiuso al traffico e in totale sicurezza grazie alla collaborazione della Protezione Civile, della Polizia Locale, Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco di Jesolo e degli oltre 200 volontari dislocati lungo il tracciato. Il servizio di primo soccorso osserverà il piano sanitario approvato dalla Aulss3 Venezia e che verrà coordinato dalla Croce Verde di Cavallino Treporti con ambulanze e moto mediche. Inoltre correranno accanto agli atleti anche i runners del BLS-Run-Team, abilitati alla rianimazione cardio polmonare e defibrillazione precoce.

Terminata la fatica, la festa proseguirà anche subito dopo il traguardo al Parco Grifone con il Moonlight Party, dedicato a tutti i partecipanti e accompagnatori.La 12^ Jesolo Moonlight Halfmarathon – 10k &Alì Family Run è organizzata da Venicemarathon, con il patrocinio e la collaborazione della Città di Jesolo, il supporto di Jesolo Turismo e titolata quest’anno dal brand giapponese Honda Italia. Sono altresì sponsor della manifestazione: Craft, Compressport, Alì, Banco BPM, Pro Action, San Benedetto, Bavaria, Palmisano, 1/6H Sport, Morato, Diabasi, 3B Meteo, ATVO, ParkForFun, Lacomed Sport e i media partner Corriere dello Sport, Tuttosport, Radio Bellla & Monella e Radio PiterPan. Collabora all’evento anche la Confcommercio Ascom San Donà- Jesolo.