Maltempo: al via la raccolta fondi OIPA per le vittime animali

L’OIPA lancia un appello accorato ai proprietari affinché mettano i loro animali al sicuro in caso di allerta meteo. È fondamentale spostarli immediatamente dalle zone di pericolo e assicurarsi che siano al sicuro. Servono aiuti e rinforzi per garantire la protezione degli animali durante eventi atmosferici estremi.

BOLOGNA. L’Organizzazione Internazionale Protezione Animali (Oipa) ha lanciato una raccolta fondi straordinaria per aiutare i volontari e le guardie zoofile dell’Emilia Romagna e delle Marche a salvare gli animali vittime dell’ondata di maltempo che sta causando esondazioni, allagamenti, frane e smottamenti.

Il coordinatore delle guardie zoofile Oipa dell’Emilia Romagna, Enrico Forlani, ha dichiarato che la situazione è disastrosa e che, sebbene non riescano ad arrivare a tutti, stanno facendo il possibile con le risorse e le braccia su cui possono contare.

Per rinforzare l’azione dell’Oipa sui territori colpiti, è stata lanciata una raccolta fondi straordinaria, per la quale è possibile contribuire tramite il sito web dell’organizzazione. L’ appello è stato emanato affinché i proprietari degli animali mettano possano metterli al sicuro in caso di allerta meteo e spostati immediatamente dalle zone di pericolo.

Anche i gatti possono cercare posti per nascondersi e rimanere bloccati in queste occasioni tragiche. Per chi volesse aiutare o avere informazioni su come contribuire, sono disponibili i recapiti del Nucleo delle Guardie Zoofile dell’Emilia Romagna.

Per aiutare, informazioni, urgenze e necessità varie, questi sono i recapiti del Nucleo delle guardie zoofile dell’Emilia Romagna:

tel.: 051 404580 – 377 7085458

email: [email protected]

sito: https://www.guardiezoofile.info/emiliaromagna