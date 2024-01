Quattro amici al ristorante, in elicottero!

Sono arrivati in elicottero, o meglio, con i loro quattro elicotteri, i quattro amici che avevano prenotato in un locale del modenese. Naturalmente si erano assicurati che ci fosse un adeguato parcheggio per i loro veivoli e, una volta avuta la conferma dal proprietario, sono arrivati puntualmente per le 13 di sabato scorso, per il pranzo, dopo aver parcheggiato i loro ‘4 mezzi’ nell’appezzamento di terreno adiacente al locale.

Una volta conclusa la reunion, sono volati via promettendo a Valter Bernardoni, titolare dell’Azienda Agricola La Corte dei Vignô nella frazione Maserno di Montese, di ritornare.

Da parte sua, Bernardoni ha colto al volo l’occasione di invitare eventuali altri clienti elicotteromuniti con un post: “Se c’è neve o ghiaccio e volete venire a mangiare alla azienda agricola Ia Corte dei Vigno, non preoccupatevi …venite in elicottero che c’è il parcheggio !!”. Corredata da foto e video, la notizia ha fatto subito il pieno di like.

Bene, se c’è chi POS, non resta che fare i complimenti ai titolari della Corte dei Vignô che si trova, a 630 metri di altitudine e affaccia sulla catena del monte Cimone e dall’altro lato, il Castello di Montese fino al fiume Panaro e una parte dei monti del pavullese.