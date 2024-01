Record di interventi per il Centro di Recupero Fauna Selvatica

Il Centro di Recupero Fauna Selvatica della Provincia di Treviso ha registrato un notevole successo nel 2023, con 2.184 interventi a sostegno di 2.387 animali appartenenti a 93 specie diverse.

TREVISO. Nel cuore della Provincia di Treviso, il Centro di Recupero Fauna Selvatica (CRAS) ha concluso un anno eccezionale, rivelando l’impegno straordinario nel preservare la vita selvatica locale. Con ben 2.184 interventi e il salvataggio di 2.387 animali appartenenti a 93 specie distinte, il CRAS è diventato il baluardo contro le difficoltà della fauna selvatica nel territorio.

Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso, ha esaltato l’importanza di questa struttura, sottolineandone il ruolo chiave come punto di riferimento regionale: “Un’intensa attività nel 2023 che ha visto oltre 2000 recuperi grazie allo straordinario lavoro della squadra provinciale del CRAS formata da Polizia provinciale, Guardie per l’Ambiente e personale medico veterinario, l’esperienza negli anni ci ha resi punto di riferimento per tutto il territorio regionale, in particolare con la Provincia di Belluno che fruisce di una convenzione per avere supporto medico nelle operazioni di recupero. Come Provincia stileremo delle linee guida, una sorta di vademecum, con le indicazioni da seguire nel caso in cui ci si imbatta in un animale, come evitare di toccarlo o spostarlo, quali aspetti osservare per capirne le condizioni e tutti altri semplici accorgimenti a cui prestare attenzione. Condivideremo questo vademecum anche con i Comuni, in modo che possano affigerlo negli spazi dedicati o pubblicarlo sul proprio sito, così da diffonderlo tra i cittadini”.

La dirigente della Polizia provinciale, Maria Teresa Miori, ha condiviso la gratificazione nel vedere gli animali curati e liberati con successo. Il veterinario Marco Martini ha citato il caso emozionante della lupa Elsa, simbolo di resilienza e cura, mentre Luciano Rocchino, referente delle Guardie per l’Ambiente, ha esortato i cittadini a contattare il CRAS prima di agire autonomamente in situazioni di emergenza animale.

Tra le 93 specie assistite, il riccio si è distinto come il più frequentemente soccorso, con 517 individui recuperati. Il merlo, la tortora dal collare, il colombaccio, il rondone comune, la civetta, il germano reale e la lepre europea sono solo alcune delle altre specie che hanno ricevuto cure amorevoli nel corso del 2023.

Il CRAS, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, è un faro di speranza per la fauna selvatica vulnerabile. Il suo impegno non solo riguarda il recupero fisico degli animali, ma anche la sensibilizzazione della comunità su come interagire in modo sicuro con la fauna selvatica. Per ulteriori informazioni e per segnalare animali in difficoltà, i cittadini possono contattare il CRAS al numero: 320 432 0671. La Provincia di Treviso sta pianificando di condividere linee guida con i Comuni per garantire che ogni cittadino sappia come affrontare incontri delicati con la fauna selvatica locale.