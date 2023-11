Prevenzione, consigli e sicurezza partecipata nel focus del Circolo Anziani di Zero Branco

ZERO BRANCO (TV) – Il 15 novembre 2023 il Circolo Anziani del Comune di Zero Branco ha ospitato un importante incontro rivolto alla cittadinanza ultrasessantacinquenni, focalizzato sul tema cruciale della “prevenzione reati predatori – truffe e raggiri nei confronti di persone anziane”. L’evento, svoltosi dalle ore 15 alle ore 17, ha visto la partecipazione attiva di circa 80 persone, desiderose di acquisire conoscenze e strategie per proteggersi da potenziali minacce.

Il Tenente Alfonso Trezza, C.te sezione operativa del NOR della Compagnia Carabinieri di Treviso, insieme al Comandante della stazione dei Carabinieri di Zero Branco, lgt Giuseppe Barresi, sono intervenuti come relatori principali. Il focus dell’incontro è stato quello di sensibilizzare la comunità sugli intricati fattori di rischio legati alle truffe e ai raggiri nei confronti delle persone anziane.

Durante la sessione, il Tenente Trezza ha condiviso preziose informazioni su strategie e precauzioni pratiche, offrendo consigli mirati per evitare di cadere vittima di frodi e inganni. La partecipazione attiva della cittadinanza è stata evidente, con diverse persone coinvolte in dibattiti interattivi e discussioni approfondite sull’argomento.

Uno degli elementi chiave emersi dall’incontro è stata l’importanza della “sicurezza partecipata”, un approccio collaborativo tra la comunità e le forze dell’ordine. La sinergia tra i cittadini e le autorità può giocare un ruolo fondamentale nella prevenzione e nella gestione di situazioni potenzialmente pericolose. Tale collaborazione è stata enfatizzata dal Saluto del Consigliere Comunale Claudio D’Angelo, con delega alla sicurezza generale dei Carabinieri in quiescenza, il quale ha sottolineato l’importanza di un impegno condiviso per garantire la tranquillità e la sicurezza di tutti i residenti.

L’incontro non è stato solo un’occasione per informare la cittadinanza su questioni cruciali legate alla sicurezza, ma ha anche promosso un senso di unità e collaborazione tra i cittadini e le forze dell’ordine. L’iniziativa si è rivelata un successo, evidenziando l’importanza di eventi simili nella promozione di una comunità informata e sicura.