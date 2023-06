Premio Elena Cornaro: il 18 giugno Venezia ha celebrato le donne che hanno saputo distinguersi nel campo della cultura, della scienza, dell’arte e della società. La serata è stata accompagnata da dediche musicali e da un discorso della presidente del Consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano.

VENEZIA – Il 18 Giugno al Teatro Malibran di Venezia si è svolto il Premio Elena Cornaro, un evento che celebra la prima donna laureata della storia e tutte le donne che hanno dato il loro contributo alla cultura e alla società con il loro talento e la loro grazia. Il premio, ideato dal maestro Silvia Casarin Rizzolo, ha lo scopo di promuovere la parità di genere e di valorizzare le eccellenze femminili in vari ambiti.

Madrina della serata, la presidente del Consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, che ha aperto la cerimonia con un discorso in cui ha ricordato le molte figure femminili che hanno fatto la storia di Venezia, da Elena Lucrezia Cornaro Piscopia a Marietta Barovier, passando per Elisabetta Caminer a Gaspara Stampa fino alle straordinarie merlettaie di Murano e Pellestrina. Damiano ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione comunale nel sostenere le donne e le loro arti.

Il premio ha coinvolto sei categorie di vincitori selezionati da una giuria qualificata, composta da personalità del mondo accademico, imprenditoriale, politico e giornalistico. Tra i riconoscimenti individuali spiccano il filosofo Umberto Galimberti, premiato per il suo contributo alla riflessione sul ruolo delle donne nella società contemporanea.

Premi anche alla professoressa Sofia Corradi, per aver ideato il programma Erasmus che ha permesso a milioni di studenti europei di studiare all’estero e al cardiochirurgo Gino Gerosa, per aver salvato la vita a migliaia di bambini con malformazioni cardiache in tutto il mondo.

Tra i premiati collettivi spicca l’azienda Brunello Cucinelli, per aver adottato un modello imprenditoriale basato sul rispetto della dignità umana e sul benessere dei lavoratori; le associazioni “Femminismi Contemporanei” e “Venice Diplomatic Society”, per aver promosso iniziative culturali e sociali volte a sensibilizzare gli studenti sul tema della parità di genere.

Una categoria speciale ha coinvolto gli studenti delle scuole superiori, che hanno partecipato al progetto “Bando Equity Essay Elena Cornaro” scrivendo degli elaborati sulla parità di genere e sul coraggio di osare.

Ogni premiato ha ricevuto un trofeo in vetro realizzato dai maestri del vetro di Murano Agnese Tegon e Giancarlo Signoretto. L’orchestra ChamberOrchestra4U, diretta da Silvia Casarin Rizzolo, ha accompagnato la serata con delle dediche musicali ispirate ai vari premiati.