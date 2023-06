Bocce, argento per la trevigiana Stefania Bassotto

Stefania Bassotto di Riese Pio X°, portacolori della bocciofila Olimpia di Santa Maria del Rovere, sale sul secondo gradino del podio in una delle più prestigiose manifestazioni italiane riservate alle donne, il Trofeo Orchidea D’Oro svoltosi a Budrione di Carpi ( Mo).

CARPI – Dopo il terzo posto conquistato a fine maggio al Trofeo S. Marco in Rosa, disputatosi a Zelarino ( Ve), alla gara organizzata dal GS Rinascita di Budrione non partiva certamente tra le favorite, visto che gareggia in categoria B, ma con la perseveranza che la caratterizza è riuscita a vincere le eliminatorie sconfiggendo le pari categoria Luisa Leoni della Bentivoglio di Reggio Emilia, poi Marina Villani della Cavezzese di Modena, Eliana Pioverani di Riccione, poi nei quarti Carmen Torricelli della Formigine di Modena, in semifinale Barbara Peani della Campagnolese per poi essere superata nell’incontro di finale dalla campionessa del mondo Elisa Luccherini della De Sanctis di Roma.

Stefania commenta così la sua gara “Fin dai primi incontri della mattinata stavo giocando bene a punto e quindi avevo buoni propositi. La quarta partita, quella dei quarti di finale, contro la modenese Carmen Torricelli è stata molto sofferta in quanto è stata giocata punto su punto, 22 scarti ed è finita dopo 1 ora e 50 (onestamente alle tavole sono stata più fortunata). In semifinale, invece, tutto è filato liscio per poi, già appagata, mi sono trovata di fronte in finale la campionessa del mondo ed ho ceduto di schianto. I miei prossimi impegni saranno a settembre con le gare nazionali e poi a novembre con i campionati italiani ai quali spero di rientrarci visti i risultati sino ad ora. Comunque continuerò ad impegnarmi ed essere pronta a difendere i colori della Marca e della società Olimpia di Treviso”.