Abbazie in Festival: giovedì 22 i teatri di Broadway a Vidor

Il grande jazz nella straordinaria cornice dell’Abbazia Santa Bona lungo la Piave.

TREVISO – Tutto pronto per il secondo appuntamento di Abbazie in Festival, la rassegna che porta musica e teatro di qualità, accessibile e inclusivo nelle abbazie della Marca, con l’obiettivo di offrire al pubblico cultura e bellezza nei prossimi giovedì sera d’estate.

Giovedì 22 giugno, tra le pareti dell’Abbazia Santa Bona di Vidor, andrà in scena uno straordinario spettacolo intitolato “Off Broadway & Francesca Bertazzo Hart: l’affiatato jazz dei Teatri di Broadway” uno strepitoso e coinvolgente concerto che rappresenta il perfetto connubio tra il mondo del jazz e l’energia travolgente dei teatri di Broadway, con un programma che spazierà da Cole Porter a George Gershwin, in collaborazione con “Treviso Suona Jazz“.

Dalle 20.45 il pubblico potrà accedere gratuitamente al concerto, che vedrà sul palco Nicola Bortolanza al contrabbasso, Davide Palladin alla chitarra, Michele Uliana al clarinetto e Francesca Bertazzo Hart alla voce: uno straordinario ensemble di artisti noti nel panorama musicale jazzistico, che per l’occasione omaggiano il grande tempo dei teatri di Broadway echeggiando voci e suoni sulla sponda della Piave, fiume sacro alla nostra Patria.

Ingresso gratuito e accessibile, senza barriere architettoniche.

Abbazie in Festival è il nuovo format che unisce quattro luoghi storici diffusi nella provincia di Treviso, promosso e sostenuto dalla sinergia dei Comuni di Monastier di Treviso, Vidor, Nervesa della Battaglia e Mogliano Veneto.

La nuova veste della rassegna parte dalla volontà del direttore artistico Matteo Gobbo Trioli, musicista di formazione ed eclettico coordinatore di eventi, di rendere la cultura di qualità semplice e accessibile a tutti, utilizzando l’attrattività delle location come elemento ulteriore di richiamo all’opera artistica, che amplifica ed esalta la singolarità del genius loci.

I prossimi appuntamenti

Giovedì 6 luglio, l’Abbazia di Sant’Eustachio a Nervesa della Battaglia ospiterà “Quattro anime e un suono: dialogo tra terre lontane e dediche alla luna”, che vedrà protagonista l’arciliutista pop Ilaria Fantin, accompagnata da voci e musicisti, senza confini né barriere.

Giovedì 13 luglio la serata conclusiva a Mogliano Veneto, nell’Abbazia di Santa Maria Assunta con lo spettacolo malioso intitolato “Palchetto veneziano: le Maschere della Commedia nella cucina di Carlo Goldoni”: un’opportunità unica per immergersi nella cultura veneziana e vivere l’esperienza di un teatro antico e travolgente.