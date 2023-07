Premio Comuni ricicloni: Treviso al top

Treviso ha ricevuto il riconoscimento come uno dei comuni capoluogo di provincia più impegnati nella raccolta differenziata e nella riduzione dei rifiuti.

TREVISO – Anche nel 2023 Treviso si conferma come uno dei comuni capoluogo di provincia più virtuosi in termini di raccolta differenziata e riduzione dei rifiuti. Durante l’Ecoforum tenutosi a Roma, è avvenuta la premiazione dei Comuni Ricicloni, i cui risultati sono pubblicati nel dossier 2023 di Legambiente.

Treviso ha ottenuto un risultato eccezionale, registrando una percentuale di raccolta differenziata pari all’84,6%, con una produzione di secco residuo annua di soli 58,6 kg per abitante, migliorando il dato dell’anno precedente, che era di 61,7 kg nel 2022. La città si è posizionata al vertice della classifica insieme a Pordenone (86,4% di raccolta differenziata, 67,1 kg di secco residuo per abitante) e Trento (81,4% di raccolta differenziata, 71,5 kg di secco residuo per abitante).

Il sindaco Mario Conte si è detto estremamente soddisfatto di questo riconoscimento e ha espresso la sua gratitudine alla comunità di Treviso. Ha sottolineato che questi risultati positivi non sono solo il frutto di abitudini consolidate, ma derivano dalla volontà di agire quotidianamente per un ambiente migliore, guardando al futuro con ottimismo, soprattutto per le giovani generazioni.

Conte ha inoltre voluto ringraziare i comuni che circondano Treviso per il loro straordinario lavoro in campo ambientale. Ha menzionato in particolare il Bacino Priula e il contributo operativo di Contarina SpA, nonché ogni singolo operatore ecologico che, sin dalle prime ore del mattino, si occupa con professionalità e puntualità della raccolta dei rifiuti casa per casa e condominio per condominio.

Il sindaco ha concluso il suo intervento con un auspicio per il futuro: continuare a innalzare l’asticella e migliorare costantemente. Ha sottolineato l’importanza di premiare i cittadini virtuosi con una revisione al ribasso delle tariffe, come completamento di un percorso straordinario che rende onore alla città. L’obiettivo successivo è quindi quello di riuscire a ridurre le tariffe per premiare ulteriormente l’impegno dei cittadini di Treviso nella gestione sostenibile dei rifiuti.